Катастрофа Дніпра: як зеленіє головна артерія України від Києва до Чорного моря (фото)

Який стан Дніпра в різних містах України.

Головна водна артерія України — Дніпро перетворюється на болото. Щоліта річка починає "цвісти" — заростає синьо-зеленими водоростями. Вода забарвлюється в яскраво зелений колір. Особливо активний цей процес у липні-серпні. В результаті "цвітіння" в Дніпрі масово гине риба, токсини рослин отруюють воду, а у тих, що купаються з’являється алергія.

Причин такого явища кілька: діяльності людини, шкідливі викиди в річку, зміна клімату, малосніжні і теплі зими.

Екологи вже кілька років поспіль б’ють на сполох і закликають до рішучих дій.

Стан річки дійсно погіршується з кожним роком. Кореспонденти "Телеграфа" показали, як виглядає Дніпро у різних містах України.

Особливо це проблема видна у Києві. У столиці річка не тільки "цвіте", але ще й міліє. Береги заростають і поступово перетворюються в болото. У багатьох місцях води вже практично не видно з-за латаття та водяного горіха.

Крім того, у воді багато сміття — плавають пластикові пляшки і побутові відходи.

У Черкасах стан річки не кращий. На фото видно, що Дніпро серйозно хворий і екстрено потребує порятунку. Зелена вода піниться і смердить.

А так виглядає Дніпро у Нікополі. Вода явно не відповідає санвимогам, але бажаючих скупатися від цього не зменшується.

Не краща ситуація і в Дніпрі. Тут "картина" цвітіння набуває все більш яскравих та густих фарб. Повноводна колись річка перетворилася в стояче озеро.

Дивлячись на такі фото, можна підсумувати, що стан Дніпра погіршується з кожним роком — жива артерія перетворюється на смердючу стічну канаву.

Крім того, вчені дають невтішний прогноз — до 2030 року настане точка неповернення і Дніпро може повністю зникнути.

Нагадаємо, нещодавно кияни помітили, що річка Сирець покрилася білою піною. Як пізніше вдалося встановити, невідомі злили в воду хімікати.

А в кінці липня в Яготині Київської області в акваторії річки Малий Супій зафіксований масовий мор риби.