Сварилась заживо: в речке на Киевщине массово погибла рыба (фото)

В Яготине Киевской области в акватории реки Малый Супий массово погибла рыба. Температуры воды на расстоянии полутора метров от берега показали 31 ℃, что, как подозревают, и стало причиной мора. Специалисты Киевского рыбоохранного патруля насчитали 435 рыб, а это 52 кг. Тушки рыбы находили на 15 метрах береговой линии.

Про чрезвычайное происшествие сообщили на «горячую линию» патруля.

Образцы воды и рыбы отобрали и отправили на изучение в лабораторию. Среди пострадавших видов рыбы – традиционные для региона: плотва, лещ, толстолобик, карась серебристый, карп, судак и окунь.

Ранее Телеграф писал, что рыбаки уничтожают краснокнижных дельфинов в Крыму. Погибших дельфинов, которые случайно попали в сети, привязывают за хвост к камню и сбрасывают его на дно.