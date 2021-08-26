Катастрофа Днепра: как зеленеет главная артерия Украины от Киева до Черного моря (фото)

Какое состояние Днепра в разных городах Украины.

Главная водная артерия Украины — Днепр превращается в болото. Каждое лето река начинает "цвести" — зарастает сине-зелеными водорослями. Вода окрашивается в ярко зеленый цвет. Особенно активен этот процесс в июле-августе. В результате "цветения" в Днепре массово гибнет рыба, токсины растений отравляют воду, а у купающихся появляется аллергия.

Причин такого явления несколько: деятельности человека, вредные выбросы в реку, смена климата, малоснежные и теплые зимы.

Экологи уже несколько лет подряд бьют тревогу и призывают к решительным действиям.

Состояние реки действительно ухудшается с каждым годом. Корреспонденты "Телеграфа" показали, как выглядит Днепр в разных городах Украины.

Особенно это проблема видна в Киеве. В столице река не только "цветет", но еще и мелеет. Берега зарастают тиной и постепенно превращаются в болото. Во многих местах воды уже практически не видно из-за кувшинок и водяного ореха.

Кроме того, в воде много мусора — плавают пластиковые бутылки и бытовые отходы.

В Черкассах состояние реки не лучше. На фото видно, что Днепр серьезно болен и экстренно нуждается в спасении. Зеленая вода пенится и воняет.

А так выглядит Днепр в Никополе. Вода явно не соответствует сантребованиям, но желающих искупаться от этого не уменьшается.

Не лучше ситуация и в Днепре. Здесь "картина" цветения приобретает все более яркие и густые краски. Полноводная когда-то река превратилась в стоячее озеро.

Смотря на такие фото, можно подытожить, что состояние Днепра ухудшается с каждым годом — живая артерия превращается в зловонную сточную канаву.

Неутешительный прогноз и ученых — к 2030 году наступит точка невозврата и Днепр может полностью исчезнуть.

Напомним, недавно киевляне заметили, что река Сырец покрылась белой пеной. Как позже удалось установить, неизвестные слили в воду химикаты.

А в конце июля в Яготине Киевской области в акватории реки Малый Супий зафиксирован массовый мор рыбы.