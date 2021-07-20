Опасные химикаты стекают прямо в Днепр: река в столице покрылась белой пеной (видео)

В одном из столичных парков "Сирецький гай" речка покрылась белой пеной из-за слива в воду химикатов.

Видео поделилась неравнодушная киевлянка Светлана Гурова на своей страничке в Facebook.

Очевидица прогуливалась с собакой и запечатлела на видео, как на поверхности воды речки Сырец образовалась белая пена. Слышно, как женщина переживает за питомца и не подпускает к воде. Через Кирилловское озеро и реку Почайна опасные вещества в скором времени попадут в Днепр.

По подозрению Светланы, химикаты сливают из частного сектора. Киевлянка также отмечает, что место является уникальным, оттуда берут воду местные жители, купаются дети. "Что вы творите, твари?" - выражает своё возмущение Светлана.

Напоминаем, что в мае этого года в Киеве уже происходила подобная ситуация: из-за выбросов пожелтела речка Лыбидь, сообщает "Телеграф".