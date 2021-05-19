В Киеве пожелтела река Лыбидь: стало известно, что в неё сбросили

Река Лыбидь в Киеве приобрела свой желтый окрас 11 мая. Причиной этому стало отклонение от нормы по показателям мутности, запаха и содержания фенолов.

Об этом 19 мая сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

Глава Управления экологии КГГА Александр Возный сообщил, что инспекторы КП "Плесо" обследовали реку и взяли пробы для анализа у станции метро "Выдубичи". В свою очередь сам анализ совершил Всеукраинский госцентр стандартизации, сертификации и защиты прав потребителей.

По словам Возного, после забора проб воды были замечены отклонения от норм запаха, мутности и содержанию фенолов. При этом вода также содержит слишком много ионов аммония и аммиака.

Такого рода нарушения норм свидетельствуют о попадании загрязненных сточных вод.

Возный предположил, что сброс сделали строители, которые работали рядом. В то же время работники КП "Плесо" предъявили работникам строительно компании акт-тербование о приведении реки в надлежащее состояние.

Напомним, что ранее украинские эксперты объяснили почему в Украине цветут реки и чем это может быть опасно.