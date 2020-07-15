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В Украине массово цветут реки: в чем причины и почему это опасно

В Украине массово цветут реки: в чем причины и почему это опасно
11:34 Сегодня Телеграф Фото: Информатор
Уже несколько лет подряд в период жары в Украине активно цветут реки. С приходом лета Днепр окрашиваются в синие и зеленые цвета различных оттенков. Эксперты связывают это опасное явление с массовым использованием бытовой химии.

В Украине последние годы наблюдается массовое загрязнение рек и озер. Как утверждают экологи, цветение пресноводных рек вызвано климатическими изменениями - аномальной жарой, засухой и малоснежной зимой.

Однако на цветение воды в летный период влияют и биогенные элементы: калий, фосфор, азот. Так званные, "фосфаты" несут серьезную угрозу экологической среде.

Цветение водыэто защитная реакция водной экосистемы на переизбыток биогенных элементов в воде. С приходом жары содержание растворенного кислорода уменьшается, происходит быстрый рост сине-зеленых водорослей.

Как рассказал эксперт по экологической безопасности и мониторингу окружающей среды Максим Сорока в программе 24 канала, если сравнивать влияние моющих средств с влиянием промышленности или сельского хозяйства, следует обратиться к международному опыту. Где эта проблема решается годами, проводятся исследования, работают целые институты. Так как, нельзя просто взять и на законодательном уровне запретить какую-то часть экономики.

В Киеве цветет Днепр 7.07.2020

В Киеве цветет Днепр 7.07.2020

В чем опасность цветения воды

При активном цветении и большой концентрации сине-зеленых водорослей во время их разложения образуются токсичные соединения. Некоторые из них являются аллергенными.  В таких случаях врачи не рекомендуют купаться в таких водоемах. 

Кроме того, в маленьких городах в летний период люди сталкиваются с проблемой нехватки питьевой воды. 

Как избежать загрязнения

Эксперты советуют меньше пользоваться моющими средствами, которые  содержат соединения фосфатов. На международном рынке уже есть средства без этих веществ. Однако следует учесть, что отказываясь от содержания фосфора в моющих средствах, мы замещаем их другими поверхностно-активными веществами.

Неионогенные веществами, которые не разлагаются биологически, создают условия, в которых органические вещества поступают в водоемы. Бактерии и водоросли не способны их разложить

На сегодняшний день вопрос фосфатных или бесфосфатных моющих средств широко обсуждается на международном уровне. Принимаются директивы по контролю качества воды. В многих странах внедрен контроль и мониторинг качества воды.

В Украине летом начинается цветение рек

В Украине летом начинается цветение рек

Как сообщалось, вода в Черном море на побережье Одессы внезапно сгустилась и позеленела, стала как кисель.

Как объяснили специалисты Госпродпотребслужбы, прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться.

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Все по теме:

Жара, Днепр, Река, Экологи.

Автор:

Телеграф
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