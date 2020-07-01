Возле Одессы море внезапно зазеленело - купаться не советуют

Специалисты Госпродпотребслужбы не советуют купаться возле побережья Одессы из-за так называемого цветения воды, вызванного разложением водорослей, не рекомендуют также потреблять выловленные возле берега рыбу и другие морепродукты.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского облуправления Госпродпотребслужбы.

"Вода на побережье Одессы внезапно сгустилась, как кисель, и стала изумрудной. Даже в открытом море появились огромные желто-зеленые пятна... К берегу прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться. Поэтому ГУ Госпродпотребслужбы в области предостерегает население от купания в такой воде, особенно детей", - говорится в сообщении.

Специалисты Госпродпотребслужбы отметили, что "ядовитые вещества, которые сопровождают "цветение" морской воды, способны накапливаться в организмах морских обитателей. Желательно воздержаться от потребления морской рыбы, мидий, которые выловлены в одесском прибрежье и причерноморских лиманах".

В свою очередь, областной лабораторный центр Минздрава сообщил, что морская вода возле пяти пляжей Одессы не соответствует санитарно-микробиологическим показателям.

"В зонах рекреации морского водопользования Одессы и Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) на санитарно-микробиологические показатели были исследованы 93 пробы морской воды, 13 из них не соответствовали нормативным требованиям. В частности, одесские пляжи на 13 ст. Б.Фонтана, 16 ст. Б.Фонтана, 10 ст. Б.Фонтана, «Аркадия», «Дельфин»", - говорится в сообщении.

На санитарно-химические показатели исследованы 9 проб морской воды, все они отвечали гигиеническим требованиям.

Как сообщалось, Госэкоинспекция, которая осуществляет ежедневный отбор проб морской воды в районе пляжа "Дельфин" возле затонувшего танкера Delfi, не фиксирует загрязнения нефтепродуктами.