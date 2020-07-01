"Сейчас вода там абсолютно чистая": в Одесской ОГА отчитались о ситуации с затонувшим танкером Delfi

Госэкоинспекция, которая осуществляет ежедневный отбор проб морской воды в районе пляжа "Дельфин" возле затонувшего танкера Delfi, не фиксирует загрязнения нефтепродуктами. Об этом заявил пресс-секретарь Одесской ОГА Денис Соколов в эфире Громадского радио.

"Госэкослужба ежедневно берет заборы воды у танкера. Сейчас вода там абсолютно чистая, то есть нет никаких нефтепродуктов, и мы стараемся максимально мотивировать судовладельца, чтобы он наконец убрал затонувший танкер с побережья", – сказал Соколов.

Как сообщалось, в ночь на 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря танкер Delfi, находившийся в акватории порта "Южный". У побережья Одессы судно легло на мель, членов экипажа эвакуировали.

Из корпуса танкера, потерпевшего повреждений при столкновении с волноломом, зафиксировали утечку нефтепродуктов.

26 июня пресс-служба мэрии Одессы заявила о закрытии городского пляжа "Дельфин" в результате утечки топлива с Delfi и превышения нормативов допустимых концентраций нефтепродуктов.

В частности, по данным мэрии, Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение об ограничении доступа отдыхающих на пляж в этом районе "в связи с утечкой нефтепродуктов из танкера, а также учитывая информацию Госэкоинспекции в Одесской области о превышении нормативов предельно допустимых концентраций нефтепродуктов и загрязнения воды в районе траверсов 10 и 10а пляжа "Дельфин".