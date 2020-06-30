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В Черновцах оценили убытки от паводков: детали

В Черновцах оценили убытки от паводков: детали
19:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
В Черновцах подсчитали, что причиненный ненастьем на прошлой неделе ущерб составил 21 млн гривень. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкого горсовета.

"Сумму убытков, которые в течение 23-25 июня 2020 года нанесло наводнение в г.Черновцы, утвердила 30 июня городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 20 835 767 тыс. гривень", - говорится в сообщении.

Кроме того, мэр города обратился с письмом к председателю Черновицкой ОГА Сергею Осадчуку. Он просит того ходатайствовать перед Кабмином о выделении денег из госбюджета на ликвидацию последствий непогоды.

"В результате поднятия уровня воды в р. Прут, а также поднятия воды в р. Потит в пределах г.Черновцы подтоплены домохозяйства в районе улиц Измайловская, Козятинская, Рощинская, Ямпольская, Селезневская и проул. Рокитнянский, территорию Калиновского рынка, дорогу и автостоянку рынка «Добробут». Размыты отдельные автомобильные дороги, заилено частично реки Кися, Мольница, Клокучка, Потит, Мошков, заилены и частично повреждены водопропускные, ливневые и канализационные сети. Значительные убытки понесла водопроводная насосная станция «Белая», которая обеспечивает работу Прутского водозабора, повреждены очистные сооружения КП «Черновцыводоканал» с. Магала, другие объекты водоканала", - добавили в Черновицком горсовете.

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Как сообщалось, интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. На Прикарпатье погибли 3 человека в результате стихии.

Всего в результате непогоды пострадали более 250 населенных пунктов в пяти областях. Было подтоплено 7500 жилых домов, разрушены дороги и мосты.

Правительство выделило почти 700 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнения на западе Украины.

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Все по теме:

Украина, Черновцы, Убытки, Паводки.

Автор:

Телеграф
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