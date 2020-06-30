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"Чтобы хотелось жить в Украине": какие реформы в приоритете у Зеленского

"Чтобы хотелось жить в Украине": какие реформы в приоритете у Зеленского
17:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ с участием руководства Кабинета министров и Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства подчеркнул необходимость судебной реформы и реформы системы здравоохранения.

Отмечается, что открывая заседание, Зеленский оценил качество и динамику воплощения изменений в Украине. По его словам, говорить об эффективности любой реформы можно только в том случае, если она является результативной.

"Любая реформа – это прежде всего результат. Когда ты идешь по улице и чувствуешь себя в безопасности. Когда ты приходишь домой, а в кармане есть деньги, то есть ты зарабатываешь. Поэтому для меня реформы – это возможность", – отметил президент.

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Глава государства подчеркнул необходимость судебной реформы, ведь в Украине существует большой запрос на справедливость и безопасность. Кроме того, по его мнению, критически важно сделать эффективной систему здравоохранения. Президент также акцентировал внимание на необходимости доступных кредитов для населения, реформирование налоговой системы, ускорения приватизации, отметил положительный прогресс в сфере діджитализации и успехи в области инфраструктуры, в частности в реализации проекта "Большое строительство".

"Реформы – это еще и ответственность. Кто-то должен нести ответственность и давать результат. Поэтому я думаю, что это главная задача для Национального совета реформ. Сделать все, чтобы нам всем хотелось жить в Украине", – резюмировал Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что согласно результатам последнего опроса, Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия граждан.

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Украина, Нацсовет, Владимир Зеленский, ОП.

Автор:

Телеграф
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