Президент ввел Стефанчука в состав Нацсовета реформ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав членов Нацсовета реформ первого заместителя главы ВР, представителя Президента в ВР Руслана Стефанчука. Об этом говорится в опубликованном Офисом Президента указе №257/2020 "Об изменении в составе Национального совета реформ".

"В частичное изменение пункта 1 статьи 1 указа Президента Украины от 23 июня 2020 года №245 "О составе Национального совета реформ" ввести в состав членов Национального совета реформ, которые участвуют в его работе по всем вопросам, Стефанчука Руслана Алексеевича - первого заместителя главы Верховной Рады Украины, представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", - говорится в тексте указа.

Документ подписан Зеленским сегодня, 30 июня.

Как сообщалось ранее, Зеленский утвердил состав Нацсовета реформ.

Как сообщалось, по словам главы ВР Дмитрия Разумкова, вскоре состоится первое заседание Нацсовета реформ.

Также, премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что президент Владимир Зеленский не давит на него, Кабинет министров действует независимо в кадровых вопросах.