Вода в реке Лыбедь стала ярко-оранжевой: сеть шокировали фото

Река Лыбедь, приток Днепра на территории Киева, пожелтела.

Об этом сообщил в Facebook Иван Билый.

"Лыбедь.. Сегодня.. В полдень", - подписал фото автор, на котором видно, что цвет река поменяла, превратившись в ярко-желтую, местами оранжевую жижу.

"Цвет чудесный! Городские экологи тут же бросились выяснять, кто и где сделал такой сброс. А я помню, как в Лыбеди ловили карасей. Это было году в 65-67", "Интересно, а "искупать" в этой воде тех блядин кто это делает и тех кто их покрывает не пробовалось??? И зеленочкой после этого очень обильно помазать!!! А зря, очень зря!!!...", "Какой ужас!!! И некому ответить за это!! И эта жижа попадает в грунтовые воды, в Днепр, а может и водопровод", - в сети.

Как сообщал "Телеграф", уже несколько лет подряд в период жары в Украине активно цветут реки. С приходом лета Днепр окрашиваются в синие и зеленые цвета различных оттенков. Эксперты объяснили, почему это происходит.