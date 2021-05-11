Скачать
Вторник, 11.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Озвучены окончательные данные о жертвах стрельбы в российской школе
Озвучены окончательные данные о жертвах стрельбы в российской школе
Стрельба в российской школе: появился список пострадавших
Стрельба в российской школе: появился список пострадавших
Оккупанты в поисках воды доведут Крым до катастрофы: озвучен прогноз
Оккупанты в поисках воды доведут Крым до катастрофы: озвучен прогноз
Непрекращающиеся обстрелы и вой сирен: что происходит в Израиле (видео)
Непрекращающиеся обстрелы и вой сирен: что происходит в Израиле (видео)

Вода в реке Лыбедь стала ярко-оранжевой: сеть шокировали фото

Вода в реке Лыбедь стала ярко-оранжевой: сеть шокировали фото
Обновлено 12:54 Сегодня Телеграф

Река Лыбедь, приток Днепра на территории Киева, пожелтела.

Об этом сообщил в Facebook Иван Билый.

"Лыбедь.. Сегодня.. В полдень", - подписал фото автор, на котором видно, что цвет река поменяла, превратившись в ярко-желтую, местами оранжевую жижу.

Река Лыбедь

"Цвет чудесный! Городские экологи тут же бросились выяснять, кто и где сделал такой сброс. А я помню, как в Лыбеди ловили карасей. Это было году в 65-67", "Интересно, а "искупать" в этой воде тех блядин кто это делает и тех кто их покрывает не пробовалось??? И зеленочкой после этого очень обильно помазать!!! А зря, очень зря!!!...", "Какой ужас!!! И некому ответить за это!! И эта жижа попадает в грунтовые воды, в Днепр, а может и водопровод", - в сети.

Как сообщал "Телеграф", уже несколько лет подряд в период жары в Украине активно цветут реки. С приходом лета Днепр окрашиваются в синие и зеленые цвета различных оттенков. Эксперты объяснили, почему это происходит.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 326

Все по теме:

Киев, Фото, Яды, Лыбедь. реки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Радоница 2021: что нужно знать о поминальном дне (инфографика)
02 Исчезнувший на несколько дней "врач Навального" рассказал, что с ним произошло: в это сложно поверить (видео)
03 Прививают не тех: врач рассказала, что не так с вакцинацией от коронавируса в Украине
04 "Мой главный клон": Гордон умилил сеть фото со старшей дочерью
05 В сеть попало фото задержанного стрелка, устроившего бойню в Казани
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стрелка никто не остановил: появилось видео, как Ильназ Галявиев заходил в гимназию
Стрелка никто не остановил: появилось видео, как Ильназ Галявиев заходил в гимназию
На берегу Ганга в Индии обнаружили десятки человеческих тел: что произошло и при чем здесь коронавирус
На берегу Ганга в Индии обнаружили десятки человеческих тел: что произошло и при чем здесь коронавирус
Вода в реке Лыбедь стала ярко-оранжевой: сеть шокировали фото
Вода в реке Лыбедь стала ярко-оранжевой: сеть шокировали фото
&quot;Визуально, звучно, духовно&quot;: после первой репетиции Евровидения выступление группы Go-A признали одним из лучших
"Визуально, звучно, духовно": после первой репетиции Евровидения выступление группы Go-A признали одним из лучших
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь