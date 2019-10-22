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"Он уже не ревет, он стонет": экологи заговорили о проблемах Днепра

"Он уже не ревет, он стонет": экологи заговорили о проблемах Днепра
14:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости экологии:Глава экологического совета считает, что Днепру необходима комплексная программа по его спасению.

Глава Национального экологического совета Украины, глава Ассоциации рыболовов Александр Чистяков утверждает, что состояние реки Днепр критическое.

"Состояние Днепра критическое, он уже не ревет, он стонет. Река просто умирает. Все началось с того, что величайшую реку перегородили дамбами, она потеряла собственное течение и не в состоянии смыть то, что туда попадает. А по берегам Днепра стоят мегаполисы и химические предприятия со своими стоками и сливами", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Чистяков отметил, что проблемы Днепра необходимо рассматривать в том числе в контексте проблем его притоков.

 

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"С лица карты независимости за годы независимости исчезло более 10 тыс. малых рек... Они зарастают, мелеют и потом исчезают", - добавил он.

Так, по словам Чистякова, если не заняться речкой Ирпень под Киевом, то она исчезнет через 5 лет.

"Относительно Днепра, то только в Киевской акватории 56 мелей, на которых можно стоять по колено в воде", - отметил он.

Кроме того, одной из проблем названы сточные воды, которых, по его словам, за 2018 год в водоемы сброшено более 2,5 млрд (треть из них неочищенные).

"Днепр с каждым годом все больше цветет всеми цветами радуги", - констатировал Чистяков.

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В связи с этим общественный деятель предлагает на законодательном уровне заставить все местные советы привести свои нормативные акты в соответствие с Водным и Земельным кодексом.

"Необходимо ввести комплексную программу по спасению Днепра и убрать все наносы и мели, а также другие существующие угрозы", - подчеркнул Чистяков.

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Экология, Днепр, Река, Александр Чистяков.
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