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Загрязнение воздуха в Европе повлекло за собой 400 тысяч смертей за год

Загрязнение воздуха в Европе повлекло за собой 400 тысяч смертей за год
18:07 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии:Плохое качество воздуха повлекло около 400 тысяч преждевременных смертей в Европе в 2016 году.

Почти каждый европейский житель города испытывает влияние загрязнения. Об этом свидетельствуют последние данные Европейского агентства по охране окружающей среды (EEA).

Данные показывают, что почти каждый европейский горожанин испытывает влияние загрязнения, превышающего здоровый уровень.

Автор доклада, эксперт по вопросам качества воздуха Альберто Гонсалес Ортис, заявил, что хотя уровень опасных частиц в воздухе европейских городов снижается, это не происходит достаточно быстро.

"Мы еще не достигли стандартов ЕС, и, конечно, мы далеко не достигаем стандартов ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения)", - сказал Ортис.

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Сейчас законодательство ЕС требует от стран оценивать уровень загрязняющих веществ, в частности, озона и твердых частиц, и принимать меры, если будут превышены определенные пределы.

В июле Европейская комиссия попросила Суд Европейского Союза принять меры против Испании и Болгарии из-за их низкого качества воздуха, предупредив, что страны не смогли защитить граждан от загрязнения.

Уменьшение количества автомобилей является важным фактором уменьшения загрязнения воздуха в городах, особенно диоксида азота, отметил Ортис.

"Когда мы боремся с загрязнением, мы также боремся с изменениями климата, а также шумом и пропагандируем здоровое поведение. Это беспроигрышный вариант", - добавил он.

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Европа, Климат, Загрязнение воздуха, Изменение климата, Преждевременные смерти.
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