У Києві позеленів Дніпро: головна водна артерія перетворюється на болото (фото)

Головна річка України — Дніпро — перетворюється на зелене болото.

Уже кілька років поспіль українці спостерігають сумну картину "цвітіння" Дніпра.

У липні-серпні вода перетворюється на зелену кашу. Такий зелений колір з’являтися через велику кількість дрібних синьо-зелених водоростей, які виділяють альготоксини, отруюючи водойми. В результаті гине риба, порушується баланс екосистеми, а у тих, хто купається часто проявляється алергія.

Екологи не перший рік б’ють на сполох з цього приводу, закликають чиновників до комплексного вирішення та прийняття радикальних заходів. Вчені ж дають взагалі несприятливий прогноз — через кілька років Україна може втратити свою головну водну артерію.

Особливо це проблема помітна в столиці. Вода тут зеленіє та має неприємний запах. На хвилях гойдаються пластикові пляшки, а берега заростають водоростями. Річка практично зупинилася, поступово перетворюючись на болото.

Кореспондент "Телеграфа" показав, як виглядає Дніпро у Києві:

Стан Дніпра у Києві

Стан Дніпра у Києві

Фото: Ян Доброносов.

В інших містах ситуація також плачевна. У Черкасах Дніпро "цвіте" всіма відтінками зеленого. У Нікополі вода піниться та смердить.

Дніпро у Черкасах

Більше фото про стан Дніпра в різних містах України дивіться тут.

Нагадаємо, в Кременчуцькому водосховищі, одному з шести найбільших на Дніпрі, виявили рибу заражену солітером.

Крім того, нещодавно жителі окупованого Криму показали, як виглядає пересохле водосховище поблизу Коктебеля.