Зараженная рыба заполнила Кременчугское водохранилище - чем она опасна (видео)

В Кременчугском водохранилище, одном из шести крупнейших на Днепре, выявили рыбу зараженную солитером.

Об этом сообщили в Черкасском рыбоохранном патруле.

Особая примета зараженной рыбы - она не может погрузиться на глубину. Ее достаточно легко выловить, но есть опасно. Даже если удалить взрослого червя, в рыбе остаются личинки. Они могут вызвать у людей ряд заболеваний среди которых нарушение пищеварения и даже мегалобластная анемия.

Чтобы удостовериться, что рыба безопасна ее нужно обработать термически - приготовить при 55 и выше градусах или заморозить на более чем 10 часов.

Ленточными червями (солитером) можно заразиться от сырой, сушеной и вяленой рыбы. Солитер предпочитает такие виды рыбы: лещ, красноперка, сазан, карп, щука, окунь.

Отметим, что Кременчугское водохранилище граничит с тремя областями - Черкасской, Полтавской и Кировоградской.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одесской области на берег выбросило сотни тысяч креветок и дохлую рыбу.