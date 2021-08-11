Берег Черного моря засыпало дохлой рыбой и креветками: люди жалуются на адский запах (видео)

В Одесской области на берег Хаджибейского лимана вымыло тонны дохлой рыбы и креветок. Отдыхающие жалуются на ужасный запах по всему побережью.

Об этом во вторник, 10 августа, сообщает местный Telegram-канал "Х***ая Одесса".

Как видно на кадрах, берег Хаджибейского лимана усыпан его мертвыми обитателями - креветки, рыба. Как пишут местные жители, все это протухло, вследствие чего ужасный запах распространяется даже по городу.

На данный момент официальных комментариев от местных властей и природоохранных организаций не было. Как и непонятно, кто будет ликвидировать последствия массового мора рыбы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Житомире после аварии на коллекторе главной канализационной насосной станции нечистоты четвертый день стекают в речку - рыба массово гибнет.