Массово гибнет рыба: канализационные воды четвертый день стекают в реку в Житомире

В Житомире в результате аварии на коллекторе главной канализационной насосной станции, которая произошла еще 7 августа, в реку Тетерев попали 7 тысяч м³ неочищенных стоков. За три дня ситуацию так и не решили, а в городе уже значительно ухудшилось качество воды и начала массово вымирать рыба.

Об аварии на канализационной станции 7 августа сообщил Житомирский городской совет.

Там отметили, что после аварии на канализационном коллекторе воду из машинного зала откачали и начали менять двигатели. Также начали служебное расследование инцидента.

Как передает издание "Житомир Info", 9 августа 2021 заместитель мэра Житомира Сергей Кондратюк на внеочередной сессии горсовета заявил, что предприятию "Житомирводоканал" не хватило 30 дней для полного завершения ремонта на канализационно-насосной станции.

"Трансформаторная подстанция готова, гребенки готовы, автоматика - все было готово для монтажа, и нам не хватило буквально 30 рабочих дней, чтобы полностью завершить реконструкцию главной канализационно-насосной станции. Она работала с 60-х годов и выработала свой ресурс", - заявил он.

По словам Кондратюка, в день аварии из строя вышли три насоса, а еще один полностью сгорел. Найти электродвигатели для поломанных насосов в Украине не удалось, а предприятию удалось высушить и отремонтировать один из электронасосов.

При этом директор КП "Житомирводоканал" Андрей Никитин 9 августа сообщил, что сброс стоков в реку Тетерев все еще продолжается и не закончится до тех пор, пока не установят первый насос.

Он отметил, что в Житомире значительно ухудшились показатели кислорода и начала умирать рыба.

"Вместе с насыщением нашей реки сточными водами, а также с жарой, которая была вчера, показатели по кислороду ухудшились. В субботу они были выше нормы, это было около 5 мг/л при допустимой норме не ниже 4 мг/л... В первую очередь это влияние на флору и фауну, и оно влияет на возможность рыб жить в этой воде. Если им не хватает кислорода - они начинают задыхаться", - заявил Никитин.

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