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В Винницкой области химзавод создал "озера" с отходами: что ему грозит

В Винницкой области химзавод создал "озера" с отходами: что ему грозит
Обновлено 10:42 Сегодня Телеграф

Во время внеплановой проверки Госэкоиспекция нашла нарушения в утилизации химических отходов на предприятии "Укрхимресурс", за что его руководство теперь должно выплатить крупный штраф: 150 миллионов гривен.

Об этом сообщил руководитель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в Facebook. 

Стало известно, что на территории предприятия создали 13 искусственных озер с отходами, среди которых - опасный гудрон. В результате была загрязнена земельная площадь размером 1100 квадратных метров.  

Также выяснилось, что на ООО "Укрхимресурс" не оценивали свое влияние на окружающую среду в рамках обращения с вредоносными отходами. Это является грубым нарушением законодательства, говорит чиновник.

Госэкоиспекция потребовала возместить убытки, нанесенные экосистеме. Кроме того, в Винницкий окружной административный суд направили иск, требующий прекращения деятельности предприятия до устранения всех нарушений.

Напомним, обвинение в загрязнении окружающей среды также выдвинули и Николаевскому глиноземному заводу, из-за отходов которого из местных водоемов исчезло большинство видов рыбы, а вода в колодцах прибрежных населенных пунктов стала непригодной для питья.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Винница, Химзавод, Отходы, Ущерб, Андрей Малеваный.
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