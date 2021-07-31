Скачать
Суббота, 31.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Историческая "бронза" Свитолиной и неудержимый Китай: итоги 8-го дня Игр
Историческая "бронза" Свитолиной и неудержимый Китай: итоги 8-го дня Игр
Саммит "Крымской платформы", учения "Запад-2021" и визит Зеленского в США: главные события предстоящего августа
Саммит "Крымской платформы", учения "Запад-2021" и визит Зеленского в США: главные события предстоящего августа
Аварии, потраченные нервы, хищение – что ожидает украинцев, чьи авто увозят на штрафплощадки?
Аварии, потраченные нервы, хищение – что ожидает украинцев, чьи авто увозят на штрафплощадки?
Страна в смартфоне, дороги и борьба с коронавирусом: эстонский пример для Украины
Страна в смартфоне, дороги и борьба с коронавирусом: эстонский пример для Украины

Из Коктебельского водохранилища в Крыму исчезла вода: эксклюзивные фото

Из Коктебельского водохранилища в Крыму исчезла вода: эксклюзивные фото
Обновлено 19:04 Сегодня Телеграф

Жители оккупированного Крыма показали, как выглядит пересохшее водохранилище близ Коктебеля. 

Об этом сообщил источник "Телеграфа" из полуострова.

"Коктебельское водохранилище есть, но воды в нём нет", - сообщил он. 

Снимки были сделаны в субботу, 31 июля.

Источник также указал, что по заверению оккупационных "властей" в Крыму нет проблем с водой. 

Коктебельское водохранилище пересохло

Коктебельское водохранилище пересохло

Коктебельское водохранилище пересохло

Как сообщалось ранее, российский вице-премьер Марат Хуснуллин во время визита на оккупированный полуостров 30 июля заявил, что удалось добыть первую порцию пресной воды из источников под Азовским морем. После чего он добавил, что проблема водоснабжения Крыма "решена на два года"

Впрочем, ранее т.н. "глава" Крыма Сергей Аксенов заявлял, что эта вода не подходит для подачи в водораспределительную систему из-за высокой минерализации. 

Не помогли с водоснабжением и июньские ливни, которые затопили Ялту и ряд других городов. Местные метеорологи сообщили, что уровень наполненности Симферопольского водохранилища после них возрос с 18% до 23%. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 133

Все по теме:

Вода, Крым, Коктебель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогресс в борьбе с коронавирусом под угрозой: озвучена неутешительная правда о штамме "Дельта"
02 Главу Харьковской области обвинили в коррупции и государственной измене
03 В сети опубликовали видео с мотоциклистом, сбитым во время погони НАБУ за СБУ по Киеву
04 Мемы с Чаусом разлетелись по соцсетям: украинцы шутят над найденной пропажей (фото)
05 К зданию СБУ в Киеве, куда предположительно привезли Чауса, приехал спецназ НАБУ: первые фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Почему мы постоянно устаем и что с этим делать?
Почему мы постоянно устаем и что с этим делать?
Toyota заподозрили в принудительном срыве распространения электрокаров: из-за чего разгорелся скандал
Toyota заподозрили в принудительном срыве распространения электрокаров: из-за чего разгорелся скандал
Минздрав уверяет, что для украинцев есть 10 млн доз вакцины от COVID-19: как и где ее можно получить
Минздрав уверяет, что для украинцев есть 10 млн доз вакцины от COVID-19: как и где ее можно получить
Дженнифер Гарнер загружена работой, пока ее экс-муж Бен Аффлек развлекается на яхте с Джей Ло - фото
Дженнифер Гарнер загружена работой, пока ее экс-муж Бен Аффлек развлекается на яхте с Джей Ло - фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь