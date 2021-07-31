Из Коктебельского водохранилища в Крыму исчезла вода: эксклюзивные фото

Жители оккупированного Крыма показали, как выглядит пересохшее водохранилище близ Коктебеля.

Об этом сообщил источник "Телеграфа" из полуострова.

"Коктебельское водохранилище есть, но воды в нём нет", - сообщил он.

Снимки были сделаны в субботу, 31 июля.

Источник также указал, что по заверению оккупационных "властей" в Крыму нет проблем с водой.

Как сообщалось ранее, российский вице-премьер Марат Хуснуллин во время визита на оккупированный полуостров 30 июля заявил, что удалось добыть первую порцию пресной воды из источников под Азовским морем. После чего он добавил, что проблема водоснабжения Крыма "решена на два года"

Впрочем, ранее т.н. "глава" Крыма Сергей Аксенов заявлял, что эта вода не подходит для подачи в водораспределительную систему из-за высокой минерализации.

Не помогли с водоснабжением и июньские ливни, которые затопили Ялту и ряд других городов. Местные метеорологи сообщили, что уровень наполненности Симферопольского водохранилища после них возрос с 18% до 23%.