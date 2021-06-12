Оккупанты признали провал с добычей воды для Крыма из Азовского моря

Оккупанты Крыма признали, что затея с добычей пресной воды со дна Азовского моря оказалась провальной.
Об этом заявил т.н. "глава" Крыма Сергей Аксенов, передает Крым.Реалии.
Он заявил, что хоть вода там есть, и "достать ее не проблема", но для водораспределительной системы она не подойдет из-за высокой минерализации.
"А с высокой минерализацией что толку? Это очищать надо", - сказал он.
По его словам, крымские очистительные станции с такой задачей не справятся.
"Очистить в сутки миллион кубометров или два – это нереально", - отметил Аксенов.
Он добавил, что теперь единственным решением водной проблемы полуострова является строительство двух опреснительных установок в Ялте и Фрунзе.
Кроме того, он указывает, что для снабжения Симферопольского региона водой последним перспективным разведанным местом остается лишь Бештерек-Зуйский водозабор, а другие "науке на сегодняшний день не известны".
Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал "Телеграфу", в каком случае Украина подаст воду в Крым.