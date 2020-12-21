"Спутник" имеет тяжелые последствия: в Украине высмеяли новый перл экс-главаря боевиков "ДНР" про Крым

Экс-главарь боевиков ОРДО Игорь Гиркин (Стрелков) отличился глубокими размышлениями относительно решения проблемы с водой в оккупированном Крыму.

Как сообщают росСМИ, по его словам, для этого всего лишь достаточно отколоть от Антарктики айсберг и доставить его на оккупированный полуостров.

Учитывая отсутствие у России буксирного флота, Гиркин предложил заменить буксиры "самоходными айсбергами".

На "гениальную идею" экс-главаря боевиков отреагировал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Сегодня я окончательно понял, что российская вакцина имеет очень сложные последствия", - написал он в Телеграм.

Как сообщалось ранее, в российских СМИ перекрутили заявление президента Украины Владимира Зеленского о вакцине "Спутник V", сделанное в интервью изданию The New York Times.