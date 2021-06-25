Ливни не помогли? В Крыму показали, как выглядит высыхающее Симферопольское водохранилище

Ливни и потопы, недавно прошедшие в Крыму, никак не изменили ситуацию с наполненностью водохранилищ на полуострове.
Об этом свидетельствуют фото Симферопольского водохранилища, опубликованные блогером под ником RoksolanaКрымUА в Twitter.
"Несмотря на пол Крыма смытые недавно ливнями, именно наше водохранилище визуально воды почти не накопило.." – говорится в подписи к кадрам, на которых виден практически обмелевший резервуар.
Симферопольское вдх
Несмотря на пол Крыма смытые недавно ливнями,именно наше вдх визуально воды почти не накопило... pic.twitter.com/1CTJhdU6YX
— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) June 24, 2021
Крымские метеорологи отмечают, что на фоне 100%-й наполненности Аянского водохранилища, которое пребывает в таком состоянии уже несколько суток, Симферопольское поднабрало лишь 23%, при том, что до ливней было 18%.
Как сообщал "Телеграф", последствия масштабного наводнения в аннексированной Ялте показали с высоты птичьего полета.
Отметим, что в результате потопа в Ялте погиб человек, а пострадали не менее 40 человек. Но, несмотря на потоп, крымчане готовы нырять и купаться в море, даже при условии вероятности заразиться дизентерией и холерой.