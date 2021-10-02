Днепр все сильнее напоминает болото (фото)

Водоем становится все более зеленым.

Река Днепр, которая считается главной водной артерией Украины, продолжает удивлять зеленой водой. Водоем превращается в настоящее болото.

Шеф-редактор "ЭкоПолитики" Валентина Гембарская на странице в Facebook в субботу, 2 октября, опубликовала фото с пгт Украинка Киевской области, на которых видно нынешнее состояние Днепра.

Судя по снимкам, река не стала чище после лета, хотя именно в июле и августе активно происходит "цветение" воды. Очевидно, с приходом осени состояние водоема не изменилось.

Река Днепр становится все более зеленой

На фото можно увидеть, что на берегу реки лежат сине-зеленые водоросли.

Днепр сейчас не радует состоянием воды

Конечно, купание летом в такой воде было запрещено, ведь после этого могла возникнуть аллергия. Кроме того, ужасное состояние Днепра негативно влияет на речных жителей, в том числе рыбу, которая отравляется токсичными веществами.

Стоит отметить, что причиной нынешнего состояния воды прежде всего является человеческая деятельность и вредные выбросы. Также на загрязненность Днепра повлияло изменение климата, значительное потепление зим, которое также тесно связано с загрязненностью атмосферы.

Ранее "Телеграф" сообщал, как река Днепр выглядела в конце августа в Киеве.