Рус

Пластик вбиває: в США провели нове дослідження

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4
Фталати роблять пластик більш гнучким.
Фталати роблять пластик більш гнучким.

Американські вчені вивчили вплив фталатів із пластику на здоров’я людей і винесли вердикт — вони викликають передчасну смерть.

Дослідження провели в США і виявили 91 — 107 тисяч передчасних смертей на рік серед людей у віці від 55 до 64 років. Серед причин переважали серцево-судинні захворювання.

Про це повідомляє CNN.

Фталати, які вивчали вчені, це група речовин для додання пластику гнучкості, вони містяться практично у всіх видах матеріалу — упаковках для їжі, оббивці автомобіля, косметиці, миючих засобах і навіть дитячих іграшках. У малих дозах вони не є небезпечними, але організм їх накопичує.

Як впливають фталати на організм (за результатами декількох досліджень):

  • викликають гормональні збої порушуючи роботу ендокринної системи
  • викликають проблеми в репродуктивній системі у хлопчиків (пороки розвитку статевих органів і неопущення яєчок)
  • у чоловіків знижують рівень тестостерону і активність сперматозоїдів
  • впливають на появу онкологічних захворювань
  • можуть сприяти ожирінню і діабету
  • викликають астму при частому вдиханні.

Відзначимо, що вчені розглядали фталати як групу, в хімічній промисловості їх використовують кілька видів і для частини продукції застосовують менш токсичні.

У дослідженні взяли участь понад 5 тисяч осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що в Карпатах чоловік викидав сміття в національному парку "Синевир" — щоб перевести його, знадобилася віз.

Теги:
#Небезпека #Пластик #Фталати #Передчасна смерть
Показники коронавірусу на Херсонщині критичні
Україна
Офіційно: перша область України переходить в "червону" зону
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Показники коронавірусу на Херсонщині критичні
Офіційно: перша область України переходить в "червону" зону
Дата публікації
Категорія
Україна Боснія і Герцеговина
Магія міста не спрацювала: збірна України вперше не перемогла у Львові (відео)
Дата публікації
Категорія
Останній виступ Антона Полякова в парламенті
Зв’язок з криміналом, роман на стороні і дивний таксист: які загадки ховаються в справі про смерть нардепа Полякова
Дата публікації
Категорія
Об’єднання "ЛНР" і "ДНР" невигідне Москві — вигідніше мати під контролем два потенційних суб’єкта переговорного процесу, а не один.
Путіну потрібні і "ДНР", і "ЛНР", Кремль не допустить їх об’єднання — Георгій Тука
Дата публікації
Категорія
Прийдешні вихідні — чудова нагода для мандрівки Україною
Де провести "довгі" вихідні на Покров: топ небанальних місць для коротких подорожей Україною