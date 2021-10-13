Пластик вбиває: в США провели нове дослідження

Американські вчені вивчили вплив фталатів із пластику на здоров’я людей і винесли вердикт — вони викликають передчасну смерть.

Дослідження провели в США і виявили 91 — 107 тисяч передчасних смертей на рік серед людей у віці від 55 до 64 років. Серед причин переважали серцево-судинні захворювання.

Про це повідомляє CNN.

Фталати, які вивчали вчені, це група речовин для додання пластику гнучкості, вони містяться практично у всіх видах матеріалу — упаковках для їжі, оббивці автомобіля, косметиці, миючих засобах і навіть дитячих іграшках. У малих дозах вони не є небезпечними, але організм їх накопичує.

Як впливають фталати на організм (за результатами декількох досліджень):

викликають гормональні збої порушуючи роботу ендокринної системи

викликають проблеми в репродуктивній системі у хлопчиків (пороки розвитку статевих органів і неопущення яєчок)

у чоловіків знижують рівень тестостерону і активність сперматозоїдів

впливають на появу онкологічних захворювань

можуть сприяти ожирінню і діабету

викликають астму при частому вдиханні.

Відзначимо, що вчені розглядали фталати як групу, в хімічній промисловості їх використовують кілька видів і для частини продукції застосовують менш токсичні.

У дослідженні взяли участь понад 5 тисяч осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що в Карпатах чоловік викидав сміття в національному парку "Синевир" — щоб перевести його, знадобилася віз.