Франція і Іспанія відмовляються від пластику: що зміниться

Європейські країни реалізують концепцію відмови від пластикового пакування.

Проблема забруднення світу пластиковими відходами — один з найбільш серйозних екологічних викликів. Агентство екологічних досліджень підрахувало, що з кінця 50-х виробництво пластика зросло на 18 300%.

Про це повідомляє Euronews.

У Європі прийнята стратегія, згідно з якою через 9 років (у 2030) все пластикове пакування повинне або використовуватися повторно, або перероблятися з економічною ефективністю. У деяких країнах ЄС вже почали впроваджувати заходи щодо відмови від пластику.

Франція

У Франції з початку 2022 року не будуть продавати овочі та фрукти в індивідуальному пластиковому пакуванні. Всього "скинути пластик" доведеться 30 видам товарів — від яблук до цибулі порею. Це дозволить скоротити споживання на мільярд пакувань в рік — вважають експерти.

Продавці планують переходити на картон. З 2023 року в список увійдуть помідори черрі, персики, стручкова квасоля, а ще через рік — частина зелені, гриби, спаржа і вишні.

Пластикові контейнери залишаться для нарізаних продуктів або з ніжною текстурою — малини або полуниці. На відмову від пластикового фасування для них відвели період до червня 2026.

Зміниться і звичайне життя — з 2022 в громадських місцях обладнають питні фонтанчики, заборонять упаковувати журнали і газети та дарувати пластикові іграшки в фаст-фуді. Ще через рік в таких закладах не буде пластикового посуду.

Іспанія

В Іспанії овочів і фруктів в пластику не буде на прилавках з 2023 року. Це стосується обсягів менше півтора кілограма. Крім цієї заборони в країні планують розвинути мережу громадських фонтанчиків та з того ж 2023 року скоротити використання пластикових склянок на заходах.

Вигода для України

Заборони в країнах торкнуться не тільки магазинів, які самі упаковують фрукти, але і виробників. Їх також закликали відмовитися від пакування в пластик товарів для експорту. Серед найбільших постачальників в світі Німеччина, Бельгія, Франція та Італія. Потенційно це зможе знизити кількість "зайвого" пластика в країнах, що закуповують продукцію.

Раніше "Телеграф" писав, що фталати із пластику можуть викликати передчасну смерть.