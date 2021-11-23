Рус

Одноразові пакети-"маєчки" в супермаркетах України можуть стати платними: подробиці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
90
В Україні відмовляються від пластикових пакетів для покупок Новина оновлена 23 листопада 2021, 12:52
В Україні відмовляються від пластикових пакетів для покупок

Після того, як Верховна Рада України влітку ухвалила Закон про обмеження обігу пластикових пакетів, Кабмін підготував проект постанови про фіксовану ціну на них.

Дія закону має розпочатися через півроку після підписання — у січні 2022 року. На постанові Кабміну також стоїть імовірна дата — 10 грудня.

Про це повідомляє сайт Кабміну.

У документах зазначено, що ціна встановлюється для обмеження обороту пакетів в Україні.

Скільки коштуватиме пакет:

У проекті постанови зазначено вартість пакетів завтовшки від 50 мікрометрів. Такі пакети можуть витримувати вагу від 15 до 20 кг. Зазначимо, що вказано мінімальні ціни.

За пакет із ручками:

  • за наявності бічної складки — 3 грн
  • без складки — 2,5 грн

Без ручок:

  • зі складкою — 2,5 грн
  • без неї — 2 грн.

Окрім магазинів під дію постанови потраплять також місця громадського харчування та будь-які сфери, у яких використовуються такі пакети у вигляді рукава із відкритою горловиною.

Яких пакетів це не торкнеться:

  • біорозкладна пластикова тара
  • надтонкі поліетиленові пакети із пластику для риби, м’яса похідних продуктів, сипучих (круп), льоду, що є первинною упаковкою.

Такі пакети використовуватимуться до 1 січня 2023 року. За використання пластикових пакетів поза нормами закону, наприклад безкоштовне розповсюдження, передбачені штрафи для продавця — при першому порушенні від 1700 до 3400 грн.

Раніше "Телеграф" писав, що Європа відмовляється від пластикової упаковки.

Теги:
#Штраф #Поліетилен #Пластик #Пакети
Скільки коштує у шахраїв полонений боєць?
Україна
"Ваш син у полоні – повернемо за викуп" – як шахраї намагаються заробити на почуттях близьких
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Скільки коштує у шахраїв полонений боєць?
"Ваш син у полоні – повернемо за викуп" – як шахраї намагаються заробити на почуттях близьких
Дата публікації
Категорія
Карантин в Україні
На фініші "червоної" зони: де в Україні послаблять карантин та які запровадять обмеження
Дата публікації
Категорія
Україна може отримати від Штатів міномети, ракети та гелікоптери
В Україну на тлі загрози вторгнення РФ зібралися військові радники США: що відомо
Дата публікації
Категорія
Згорілий автобус
Півсотні туристів згоріли в автобусі живцем: з’явилися перші фото та подробиці аварії в Болгарії
Дата публікації
Категорія
Ганиченко про нову хвилю COVID-19
Нова хвиля коронавірусу відбудеться незабаром: аналітик озвучив прогноз для України