Одноразові пакети-"маєчки" в супермаркетах України можуть стати платними: подробиці

Після того, як Верховна Рада України влітку ухвалила Закон про обмеження обігу пластикових пакетів, Кабмін підготував проект постанови про фіксовану ціну на них.

Дія закону має розпочатися через півроку після підписання — у січні 2022 року. На постанові Кабміну також стоїть імовірна дата — 10 грудня.

Про це повідомляє сайт Кабміну.

У документах зазначено, що ціна встановлюється для обмеження обороту пакетів в Україні.

Скільки коштуватиме пакет:

У проекті постанови зазначено вартість пакетів завтовшки від 50 мікрометрів. Такі пакети можуть витримувати вагу від 15 до 20 кг. Зазначимо, що вказано мінімальні ціни.

За пакет із ручками:

за наявності бічної складки — 3 грн

без складки — 2,5 грн

Без ручок:

зі складкою — 2,5 грн

без неї — 2 грн.

Окрім магазинів під дію постанови потраплять також місця громадського харчування та будь-які сфери, у яких використовуються такі пакети у вигляді рукава із відкритою горловиною.

Яких пакетів це не торкнеться:

біорозкладна пластикова тара

надтонкі поліетиленові пакети із пластику для риби, м’яса похідних продуктів, сипучих (круп), льоду, що є первинною упаковкою.

Такі пакети використовуватимуться до 1 січня 2023 року. За використання пластикових пакетів поза нормами закону, наприклад безкоштовне розповсюдження, передбачені штрафи для продавця — при першому порушенні від 1700 до 3400 грн.

Раніше "Телеграф" писав, що Європа відмовляється від пластикової упаковки.