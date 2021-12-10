Бесплатных пакетов в супермаркетах больше нет: почем теперь "маечки" в Украине и кому грозят штрафы до 8500 гривен

В Украине начал действовать запрет на пластиковые пакеты и теперь в свободном доступе их нет

С 10 декабря в Украине ограничили использование одноразовых пластиковых пакетов и сделали их платными. Теперь в магазинах и супермаркетах за так называемые "маечки" с ручками придется отдать от 2 до 3 гривен за штуку.

Информация об этом есть в постановлении Кабинета Министров Украины (КМУ).

Также сообщается, что, дабы украинцы успели адаптироваться к нововведениям и вывести из оборота пластиковые пакеты, им предоставляется три месяца времени.

Цены на еще недавно бесплатную продукцию:

за пакет без ручек и боковых складок украинцы будут платить по 2 гривны;

за пакет без ручек, но с боковыми складками – по 2 гривны 50 копеек;

за пакетик с ручками и боковыми складками – по 3 гривни.

Отметим, что документ предусматривает: использование пластиковых пакетов в Украине запретят абсолютно во всех сферах, где обслуживают клиентов. Получить их можно будет только за деньги.

При условии бесплатного распространения таких пакетов владельцев торговых точек будут строго наказываться штрафами от 1700 до 3400 гривен. Если же правонарушения зафиксируют повторно, штраф увеличится до 3400-8500 гривен.

Согласно постановлению исключением являются биоразлагаемые пакетики для упаковки на производствах.

Также отметим, что с 2022 года период адаптации для украинцев завершится, и продажа тонких и оксоразлагаемых пластиковых пакетов будет категорически запрещена.

Запрет пластиковых пакетов в Украине

"Телеграф" решил выяснить, какие цены на пластиковые пакеты на разных интернет-платформах по продаже товаров и пришел к выводу, что украинцы смогут неплохо сэкономить, если будут покупать их упаковками или рулонами в интернет-магазинах.

Цена на "маечку"

Цена на пластиковый пакет "фасовочный"

Цена на большой рулон "маечок"

Цена на рулон "маечок" 400 штук

Ранее "Телеграф" рассказал подробнее, кто и как будет контролировать запрет пластиковых пакетиков, которые с 10 декабря стали платными.