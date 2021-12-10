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Безкоштовних пакетів у супермаркетах більше немає: скільки тепер коштують "маєчки" в Україні і кому загрожують штрафи до 8500 гривень

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Платні одноразові пакети стали платними Новина оновлена 10 грудня 2021, 10:28
Платні одноразові пакети стали платними

В Україні почала діяти заборона на пластикові пакети і тепер у вільному доступі їх немає

З 10 грудня в Україні обмежили використання одноразових пластикових пакетів та зробили їх платними. Тепер у магазинах та супермаркетах за так звані "маєчки" з ручками доведеться віддати від 2 до 3 гривень за штуку.

Інформація про це є у постанові Кабінету Міністрів України (КМУ).

Також повідомляється, що аби українці встигли адаптуватися до нововведень і вивести з обігу пластикові пакети, їм надається три місяці часу.

Ціни на продукцію, яка нещодавно була безкоштовною:

  • за пакет без ручок та бічних складок українці платитимуть по 2 гривні;
  • за пакет без ручок, але з бічними складками – по 2 гривні 50 копійок;
  • за пакетик з ручками та бічними складками – по 3 гривні.

Зазначимо, що документ передбачає: використання пластикових пакетів в Україні заборонять у всіх сферах, де обслуговують клієнтів. Отримати їх можна буде лише за гроші.

За умови безкоштовного розповсюдження таких пакетів власників торгових точок суворо каратимуться штрафами від 1700 до 3400 гривень. Якщо правопорушення зафіксують повторно, штраф збільшиться до 3400-8500 гривень.

Згідно з ухвалою винятком є біорозкладні пакетики для упаковки на виробництвах.

Також зазначимо, що з 2022 року період адаптації для українців завершиться, і продаж тонких та оксорозкладних пластикових пакетів буде категорично заборонено.

Заборона пластикових пакетів в Україні
Заборона пластикових пакетів в Україні

Телеграф вирішив з’ясувати, які ціни на пластикові пакети на різних інтернет-платформах з продажу товарів і дійшов висновку, що українці зможуть непогано заощадити, якщо купуватимуть їх упаковками або рулонами в інтернет-магазинах.

Ціна на "майку"
Ціна на "майку"
Ціна на пластиковий пакет "фасувальний"
Ціна на пластиковий пакет "фасувальний"
Ціна на великий рулон "маєчок"
Ціна на великий рулон "маєчок"
Ціна на рулон "маєчок" 400 штук
Ціна на рулон "маєчок" 400 штук

Раніше "Телеграф" розповів докладніше, хто і як контролюватиме заборону пластикових пакетиків, які з 10 грудня стали платними.

Теги:
#Україна #Кабмін #Грудень #Постанова #Пакет #Ціна
Платні одноразові пакети стали платними
Україна
Безкоштовних пакетів у супермаркетах більше немає: скільки тепер коштують "маєчки" в Україні і кому загрожують штрафи до 8500 гривень
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Платні одноразові пакети стали платними
Безкоштовних пакетів у супермаркетах більше немає: скільки тепер коштують "маєчки" в Україні і кому загрожують штрафи до 8500 гривень
Дата публікації
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