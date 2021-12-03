Влада Києва розповіла, як контролюватиме заборону пластикових пакетів

Тепер окремі види пластикової упаковки матимуть обов’язкову мінімальну ціну.

Починаючи з 10 грудня в Україні має набути чинності Закон про обмеження обігу пластикових пакетів. У зв’язку з цим, певні види упаковки отримають свою мінімальну вартість, щоб їх не поширювали безконтрольно.

Як це позначиться на житті у великих містах і конкретно столиці, пояснив голова управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний, повідомляє "Сегодня".

За його словами, подібний документ, який допоможе дбайливіше ставитися до навколишнього середовища, був потрібен нашій країні вже давно. Тим більше, що багато українців давно усвідомили проблематичність, що створює використання величезної кількості пластику.

"Я не готовий поки що відповісти, як саме стежитимуть за виконанням нових правил. Але контролюватиме це все Держпродспоживслужба", — розповів чиновник.

Також він нагадав, що за порушення закону, тобто незаконне розповсюдження пакетів, можна заробити штраф. Мінімальний його розмір – 8500 гривень. Якщо ж за людиною помітять повторне порушення, то їй доведеться викласти з кишені вже 34 тисячі гривень.

На думку Олександра Возного, перші результати дії закону вдасться побачити не менше ніж через рік. За цей час усі сторони мають звикнути до нових правил використання пакетів.

Нагадаємо, що закон передбачає наявність ціни на всі пакети, товщина яких починається від 50 мікрометрів (для ваги 15-20 кг). Мінімальна вартість такої тари починається із двох гривень.

До речі, Україна далеко не перша у подібних експериментах із пластиком. Раніше Телеграф писав, що від упаковки такого типу відмовляються і в Європі.