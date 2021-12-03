Власти Киева рассказали, как будут контролировать запрет пластиковых пакетов

Теперь отдельные виды пластиковой упаковки будут иметь обязательную минимальную цену

Начиная с 10 декабря в Украине должен вступить в силу Закон об ограничении оборота пластиковых пакетов. В связи с этим определенные виды упаковки получат свою минимальную стоимость, чтобы их не распространяли бесконтрольно.

Как это отразится на жизни в больших городах и конкретно столице, объяснил глава управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный, сообщает "Сегодня".

По его словам, подобный документ, который поможет более бережно относиться к окружающей среде, был необходим нашей стране уже давно. Тем более, что многие украинцы давно осознали проблематичность, которую создает использование огромного количества пластика.

"Я не готов пока ответить, как именно будут следить за выполнением новых правил. Но будет контролировать это все Госпродпотребслужба", — рассказал чиновник.

Также он напомнил, что за нарушение закона, то бишь незаконное распространение пакетов, можно схлопотать штраф. Минимальный его размер — 8500 гривен. Если же человек попадется повторно, то ему придется выложить из кармана уже 34000 гривен.

По мнению Александра Возного, первые результаты действия закона удастся увидеть не меньше, чем через год. За это время все стороны должны привыкнуть к новым правилам использованию пакетов.

Напомним, что закон предполагает наличие цены на все пакеты, толщина которых начинается от 50 микрометров (для веса в 15-20 кг). Минимальная стоимость такой тары начинается с двух гривен.

К слову, Украина далеко не первая в подобных экспериментах с пластиком. Ранее "Телеграф" писал, что от упаковки такого типа отказываются и в Европе.