Подорожание хлеба, платные пакеты и новые правила въезда в ЕС: что ждет украинцев в феврале
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В феврале украинцев ждут новые цены на ряд товаров и услуг, а кое-кому повысят зарплату
Каждый месяц привносит в жизни украинцев что-то новое. В январе мы столкнулись с новыми тарифами на распределение природного газа, обязательным введением регистраторов расчетных операций для бизнеса, а вступление в силу закона об обложении НДС компаний, оказывающих онлайн-услуги, привела к подорожанию этих самых услуг.
Неудивительно, что наступление каждого нового месяца украинцы ожидают с трепетом и волнением. Что же готовит всем нам февраль 2022 года, разбирался "Телеграф".
Газ дорожает, может вырасти и тариф на отопление
Продолжающийся рост мировых цен на природный газ неминуемо влияет на стоимость коммунальных услуг в Украине. Так если тариф на электроэнергию, принятый с 1 октября (1,44 грн за 1 кВт при месячном потреблении в 250 киловатт, и 1,68 грн – свыше), остается прежним, то другие расценки выросли или могут подняться в феврале.
Так, цена природного газа у отечественных поставщиков согласно месячному тарифу продолжает расти. К примеру стоимость 1 кубометра "голубого топлива" от компании TAS Energy составит 43,46 грн, несколько дешевле — 35,5 грн, обойдется 1 куб покупателям "Хмельницкэнергосбыт".
Годовой тариф на природный газ составит от 7,79 грн до 11,4 грн за 1 кубометр газа.
Более неприятным февраль может оказаться для потребителей из ряда городов, таких как Винница, Желтые Воды, Миргород, Херсон, Теплодар, Нововолынск, Каменец-Подольский, Шепетовка и Староконстантинов. Ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" предсказывает рост тарифов на отопление в этих городах до 200 гривен за квадратный метр отапливаемой площади.
Хлеб подорожает
Другим неприятным последствием роста цен на природный газ является подорожание почти всего спектра товаров и услуг.
Тяжелее всего в этом смысле пришлось производителям хлеба и хлебобулочных изделий, некоторым из которых даже грозила остановка производства, если государство не вмешается.
В коне концов власть пошла навстречу и 17 января производители хлеба смогли приобрести природный газ по льготной цене в 11 тысяч гривен за 1000 кубов, вместо 35-40 тысяч на коммерческом рынке.
Но, несмотря на это, как рассказали "Телеграфу" во Всеукраинской Ассоциации пекарей, в феврале хлеб в Украине подорожает примерно на 1 гривну.
Пластиковые пакеты подорожают
В рамках борьбы за экологию в декабре 2021 года вступила в силу Постановление Кабинета министров Украины, которым был наложен запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов, используемых украинцами при покупках.
Цену на пакеты могли установить торговые предприятия, осуществлявшие их продажу.
20 декабря КМУ принял Постановление №1387, которым установил минимальные розничные цены с 1 февраля 2022 года. Так пластиковые пакеты с теперь будут стоить:
- без ручек и боковых складок — 2 гривны;
- без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых накладок – по 2 гривны 50 копеек;
- с ручками и боковыми складками – 3 гривны.
В ЕС по новым правилам
С 1 февраля вступят в силу рекомендации Евросоюза по новым правилам въезда в ЕС, согласно которым при себе нужно иметь один из трех документов:
- о полном курсе вакцинации от коронавируса;
- отрицательный тест на COVID-19;
- документ, подтверждающий, что вы выздоровели от коронавируса.
Документы должны иметь подтверждение в виде действующего цифрового сертификата ЕС. Впрочем, для украинцев последнее необязательно, так как международный сертификат в приложении "Дия" признан в Европейском союзе.
Полицейским повысят зарплату
Также с 1 февраля украинские полицейские начнут получать повышенную заработную плату. Некоторые категории правоохранителей начали получать доплаты еще в январе, а с этого месяца повышенная зарплата полагается всем полицейским.
Ранее украинские полицейские заявили о готовности к массовым увольнениям из-за сложных условий труда, которым уровень зарплаты никак не соответствует.
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