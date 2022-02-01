Подорожание хлеба, платные пакеты и новые правила въезда в ЕС: что ждет украинцев в феврале

В феврале украинцев ждут новые цены на ряд товаров и услуг, а кое-кому повысят зарплату

Каждый месяц привносит в жизни украинцев что-то новое. В январе мы столкнулись с новыми тарифами на распределение природного газа, обязательным введением регистраторов расчетных операций для бизнеса, а вступление в силу закона об обложении НДС компаний, оказывающих онлайн-услуги, привела к подорожанию этих самых услуг.

Неудивительно, что наступление каждого нового месяца украинцы ожидают с трепетом и волнением. Что же готовит всем нам февраль 2022 года, разбирался "Телеграф".

Газ дорожает, может вырасти и тариф на отопление

Продолжающийся рост мировых цен на природный газ неминуемо влияет на стоимость коммунальных услуг в Украине. Так если тариф на электроэнергию, принятый с 1 октября (1,44 грн за 1 кВт при месячном потреблении в 250 киловатт, и 1,68 грн – свыше), остается прежним, то другие расценки выросли или могут подняться в феврале.

Так, цена природного газа у отечественных поставщиков согласно месячному тарифу продолжает расти. К примеру стоимость 1 кубометра "голубого топлива" от компании TAS Energy составит 43,46 грн, несколько дешевле — 35,5 грн, обойдется 1 куб покупателям "Хмельницкэнергосбыт".

Годовой тариф на природный газ составит от 7,79 грн до 11,4 грн за 1 кубометр газа.

Более неприятным февраль может оказаться для потребителей из ряда городов, таких как Винница, Желтые Воды, Миргород, Херсон, Теплодар, Нововолынск, Каменец-Подольский, Шепетовка и Староконстантинов. Ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" предсказывает рост тарифов на отопление в этих городах до 200 гривен за квадратный метр отапливаемой площади.

Хлеб подорожает

Другим неприятным последствием роста цен на природный газ является подорожание почти всего спектра товаров и услуг.

Тяжелее всего в этом смысле пришлось производителям хлеба и хлебобулочных изделий, некоторым из которых даже грозила остановка производства, если государство не вмешается.

В коне концов власть пошла навстречу и 17 января производители хлеба смогли приобрести природный газ по льготной цене в 11 тысяч гривен за 1000 кубов, вместо 35-40 тысяч на коммерческом рынке.

Но, несмотря на это, как рассказали "Телеграфу" во Всеукраинской Ассоциации пекарей, в феврале хлеб в Украине подорожает примерно на 1 гривну.

Пластиковые пакеты подорожают

В рамках борьбы за экологию в декабре 2021 года вступила в силу Постановление Кабинета министров Украины, которым был наложен запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов, используемых украинцами при покупках.

Цену на пакеты могли установить торговые предприятия, осуществлявшие их продажу.

Читайте также: Категория Украина Из магазинов исчезнут копеечные "одноразовые" пакеты: что будет дальше Первый этап борьбы с пластиком в Украине начался в пятницу. Крупные ритейлеры уже отреагировали.

20 декабря КМУ принял Постановление №1387, которым установил минимальные розничные цены с 1 февраля 2022 года. Так пластиковые пакеты с теперь будут стоить:

без ручек и боковых складок — 2 гривны;

без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых накладок – по 2 гривны 50 копеек;

с ручками и боковыми складками – 3 гривны.

В ЕС по новым правилам

С 1 февраля вступят в силу рекомендации Евросоюза по новым правилам въезда в ЕС, согласно которым при себе нужно иметь один из трех документов:

о полном курсе вакцинации от коронавируса;

отрицательный тест на COVID-19;

документ, подтверждающий, что вы выздоровели от коронавируса.

Документы должны иметь подтверждение в виде действующего цифрового сертификата ЕС. Впрочем, для украинцев последнее необязательно, так как международный сертификат в приложении "Дия" признан в Европейском союзе.

Полицейским повысят зарплату

Также с 1 февраля украинские полицейские начнут получать повышенную заработную плату. Некоторые категории правоохранителей начали получать доплаты еще в январе, а с этого месяца повышенная зарплата полагается всем полицейским.

Ранее украинские полицейские заявили о готовности к массовым увольнениям из-за сложных условий труда, которым уровень зарплаты никак не соответствует.