Многим украинцам грозит пятикратный рост тарифов за отопление уже в феврале: подробности

Со следующего месяца жители некоторых городов Украины могут отдать за тепло в 5 раз больше, чем в январе

Текущий год по прогнозам экспертов грозит украинцам тотальным подорожанием практически всех товаров и услуг одной из причин чего стал рост цен на энергоносители.

Уже с 1 января вырос тариф на распределение природного газа, однако февраль может принести некоторым отечественным потребителям еще больший рост тарифов.

Государство не желает выполнять свои обязательства

Так, Межотраслевая ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" предупреждает, что потребители целого ряда украинских городов уже с 1 февраля вынуждены будут платить за кубометр природного газа до 40 гривен.

Причиной тому — просчеты ГК "Нафтогаз Трейдинг" в прогнозировании объемов природного газа по фиксированной цене для производства теплоэнергии населению и бюджетным учреждениям. Проще говоря, нехватки "голубого топлива" для нужд населения. При этом как утверждают в Ассоциации, "Нафтогаз Трейдинг" отказывается корректировать эти объемы и выставляет за превышение лимитов газа счета по рыночной цене вопреки достигнутым договоренностям с Кабмином перед началом отопительного сезона.

В итоге теплоснабжающие предприятия Винницы, Желтых Вод, Миргорода, Херсона, Теплодара, Нововолынска, Каменца-Подольского, Шепетовки и Староконстантинова уже в январе не смогут рассчитаться за потребленный природный газ.

Тариф на тепло — 200 гривен за квадрат

Вследствие этого ГК "Нафтогаз Трейдинг" может продавать с 1 февраля газ по тарифу "последней надежды", что означает поставку газа не по социальной цене в 7,42 тыс. грн за 1 тыс. кубометров, а рыночной — около 40 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.

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"Далеко не все предприятия в полном объеме получают компенсации по разнице в тарифах, предусмотренных Меморандумом о взаимопонимании от 30 сентября 2021 года. Бюджеты некоторых городов вообще не предусматривают компенсации для теплокоммунэнерго, или выдают частичную компенсацию только для бюджетных учреждений. При этом тарифы на тепловую энергию остаются "политическими", то есть экономически необоснованными, выделенных лимитов газа на отопительный сезон не хватает. В итоге с предприятия требуют платить за якобы "сверхнормативное" потребление газа рыночную цену, что означает банкротство для теплокоммунэнерго", — отметил Арсентий Блащук, президент МА "Укртеплокоммунэнерго".

Как сообщает на своей странице в Facebook глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, стоимость обогрева для жителей городов, чьи теплокоммунэнерго будут получать газ по рыночной цене в 40 тысяч гривен может вырасти в 4,5 раза. Обогрев 1 квадратного метра жилья для жильцов уже в феврале может стоить до 200 гривен или 7000 гривен за 1 гКал.

Основная причина сложившейся ситуации – нехватка природного газа, дефицит которого составляет от 1,5 млрд до почти 3 млрд кубометров.