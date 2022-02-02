Украинцам обещают жесткий февраль: прогноз погоды на последний месяц зимы
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Погода будет нестабильной.
Пока Украина находится в ожидании усиления ночных морозов, метеорологи расходятся в своих оценках того, какие погодные условия принесет стране февраль.
Согласно долгосрочному прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, который оставил после себя предсказание погоды на несколько лет вперед, февраль будет с серьезными морозами во второй половине месяца. Сильный снег и бураны запланированы на 18-19 число, а уже с 20 установится крепкий мороз. В начале марта погода не сильно будет отличаться от февральской и принесет снег, дождь и мороз.
Синоптический сайт Gismeteo в своем прогнозе более оптимистичен и в перспективе на месяц не сообщает о резких перепадах температуры. В крупнейших городах страны во второй декаде февраля столбик термометра может подняться до +10 (в Одессе), а ночные морозы к концу месяца достигнут -9 (в Харькове). Снега не обещают только в последнюю неделю месяца.
В то же время природный метеоролог сурок Тимка, которого 2 февраля "опрашивают" в Харьковской области свою тень не увидел и предсказал весну в календарные сроки, но с прохладной и переменчивой погодой.
Ранее "Телеграф" писал про новшества, которые ожидают украинцев в последний зимний месяц, в экономике и бытовой жизни.
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