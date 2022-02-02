Укр

Украинцам обещают жесткий февраль: прогноз погоды на последний месяц зимы

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
122
В феврале будут снег, дождь, мороз и солнце - все зависит от дня месяца Новость обновлена 02 февраля 2022, 12:13
В феврале будут снег, дождь, мороз и солнце - все зависит от дня месяца

Погода будет нестабильной.

Пока Украина находится в ожидании усиления ночных морозов, метеорологи расходятся в своих оценках того, какие погодные условия принесет стране февраль.

Согласно долгосрочному прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, который оставил после себя предсказание погоды на несколько лет вперед, февраль будет с серьезными морозами во второй половине месяца. Сильный снег и бураны запланированы на 18-19 число, а уже с 20 установится крепкий мороз. В начале марта погода не сильно будет отличаться от февральской и принесет снег, дождь и мороз.

Февраль и март по прогнозу Горбаня/ "Сегодня"
Февраль и март по прогнозу Горбаня/ "Сегодня"

Синоптический сайт Gismeteo в своем прогнозе более оптимистичен и в перспективе на месяц не сообщает о резких перепадах температуры. В крупнейших городах страны во второй декаде февраля столбик термометра может подняться до +10 (в Одессе), а ночные морозы к концу месяца достигнут -9 (в Харькове). Снега не обещают только в последнюю неделю месяца.

Погода в феврале в Днепре
Погода в феврале в Днепре
Погода в феврале во Львове
Погода в феврале во Львове
Погода в феврале в Одессе
Погода в феврале в Одессе
Погода в феврале в Киеве
Погода в феврале в Киеве
Погода в феврале в Харькове
Погода в феврале в Харькове

В то же время природный метеоролог сурок Тимка, которого 2 февраля "опрашивают" в Харьковской области свою тень не увидел и предсказал весну в календарные сроки, но с прохладной и переменчивой погодой.

Ранее "Телеграф" писал про новшества, которые ожидают украинцев в последний зимний месяц, в экономике и бытовой жизни.

Теги:
#Погода #Февраль #Прогноз погоды
Нардеп Александр Трухин
Политика
"Слугам" запретили говорить о Трухине, а самого нардепа лишат "мечты"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Нардеп Александр Трухин
"Слугам" запретили говорить о Трухине, а самого нардепа лишат "мечты"
Дата публикации
Категория
Ряд сдерживающих факторов останавливают Путина от вторжения в Украину
Будет ли война? План вторжения у России есть, но Путин знает об "адских" последствиях
Дата публикации
Категория
В США говорят, что знают, кто в данной ситуации настоящий "лис"
"Лиса боится кур": у Байдена едко прошлись по Путину
Дата публикации
Категория
Растет смертность от коронавируса
Количество госпитализированных удвоилось: статистика коронавируса в Украине на 2 февраля
Дата публикации
Категория
В сети появились ответы НАТО и США на предложения РФ
Испанская газета добыла текст ответа Запада на ультиматум Путина