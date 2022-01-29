Хорошенько засыплет и приморозит: прогноз погоды на начало февраля в Украине

Народные приметы советуют обратить внимание на первый день месяца.

Начало последнего зимнего месяца в Украине часто бывало непростым, его в украинском языке из-за этого и окрестили лютым. Не станет исключением и 2022 год, к февралю ожидают не только сильные снегопады почти на всей территории страны, но и усиление морозов и сильный ветер.

Об этом сообщает сайт Gismeteo.

Более мягким мороз будет в южной и юго-восточной части страны. В Днепре, Запорожье и Одессе прогнозируют "погодные качели" с разницей дня и ночи в 10 градусов — от плюсовой температуры днем, до ярко выраженного минуса ночью.

Прогноз погоды в Днепре, Запорожье, Одессе

Схожая ситуация с более выраженными ночными морозами до -13 и сильными порывами штормового ветра во Львове, Киеве и Харькове. Самым ветреным, согласно прогнозам, станет Львов.

Прогноз погоды в Харькове, Киеве, Львове

Погода по Украине начнет портиться уже с первых дней февраля. Если на вторник, 1.02, в Укргидрометцентре обещают малооблачную погоду на большей части территории страны, то ситуация изменится за сутки.

Прогноз погоды в Украине на 1 февраля

Уже второго февраля облачность и осадки с западной части страны распространятся на всю Украину.

Прогноз погоды в Украине на 2 февраля

Сильные снегопады в феврале 2022 прогнозировал и народный синоптик Леонид Горбань. До своей смерти он успел дать синоптическую картину на несколько лет вперед. В его прогнозе февраль текущего года характеризуется не только обильными снегопадами, но даже буранами в средине месяца.

Февраль по церковному календарю начинается с дня памяти преподобного Макария Великого. В народной традиции этот день считают определяющим погоду на весь месяц. Если будет ясно — то и весну стоит ждать раннюю, а в случае метели — будет снег и на Масленицу. С подробным церковным календарем можно ознакомиться в материале "Телеграфа".