Сретение Господне и подготовка к Великому посту: какие церковные праздники будут в феврале

В третьем месяце зимы православные верующие отметят ряд праздников

Феврале 2022 года не так богат на большие церковные праздники, как это было в январе. Во втором месяце нового года празднуют один из самых больших праздников — Сретение Господне, а также готовятся к Великому посту и началу Масленицы.

"Телеграф" рассказывает, на какие даты приходятся эти события.

Православные церковные праздники в феврале 2022 года — самые важные даты

Церковный календарь на февраль-2022

1 февраля — день памяти преподобного Макария Великого.

3 февраля — день памяти преподобного Максима-исповедника.

6 февраля — день памяти преподобной Ксении.

7 февраля — день иконы Божией Матери "Утоли моя печали" и честь памяти святителя Григория Богослова.

9 февраля — перенос мощей святителя Иоанна Златоуста.

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11 февраля — перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца.

12 февраля — Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста.

13-14 февраля — Неделя о мытаре и фарисее (до 20 февраля).

15 февраля — великий праздник Сретения Господня. Принесение в Иерусалимский храм младенца Иисуса Христа его родителями произошло на 40-й день после Рождества и на 32-й день после Обрезания.

16 февраля — день памяти праведного Симеона и Анны пророчицы.

18 февраля — иконы Божией Матери "Взыскание погибших", мученицы Агафьи.

19 февраля — память святителя Фотия, патриарха Константинопольского.

20 февраля — день святого Парфения. Неделя о блудном сыне.

21 февраля — Мясопустная седмица (до 27 февраля).

22 февраля — день памяти мученика Никифора Антиохийского.

23 февраля — день иконы Божией Матери "Огневидная".

25 февраля — Иверской иконы Божией Матери и чествования памяти Алексия Чудотворца.

26 февраля — Вселенская родительская мясопустная суббота.

27 февраля — день святого равноапостольного Кирилла (Словенского).

28 февраля — день памяти преподобного Пафнутия, затворника Печерского. Начало масляной недели. Сырная сплошная неделя (до 6 марта).

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