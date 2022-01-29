Сретение Господне и подготовка к Великому посту: какие церковные праздники будут в феврале
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В третьем месяце зимы православные верующие отметят ряд праздников
Феврале 2022 года не так богат на большие церковные праздники, как это было в январе. Во втором месяце нового года празднуют один из самых больших праздников — Сретение Господне, а также готовятся к Великому посту и началу Масленицы.
"Телеграф" рассказывает, на какие даты приходятся эти события.
Православные церковные праздники в феврале 2022 года — самые важные даты
1 февраля — день памяти преподобного Макария Великого.
3 февраля — день памяти преподобного Максима-исповедника.
6 февраля — день памяти преподобной Ксении.
7 февраля — день иконы Божией Матери "Утоли моя печали" и честь памяти святителя Григория Богослова.
9 февраля — перенос мощей святителя Иоанна Златоуста.
11 февраля — перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца.
12 февраля — Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста.
13-14 февраля — Неделя о мытаре и фарисее (до 20 февраля).
15 февраля — великий праздник Сретения Господня. Принесение в Иерусалимский храм младенца Иисуса Христа его родителями произошло на 40-й день после Рождества и на 32-й день после Обрезания.
16 февраля — день памяти праведного Симеона и Анны пророчицы.
18 февраля — иконы Божией Матери "Взыскание погибших", мученицы Агафьи.
19 февраля — память святителя Фотия, патриарха Константинопольского.
20 февраля — день святого Парфения. Неделя о блудном сыне.
21 февраля — Мясопустная седмица (до 27 февраля).
22 февраля — день памяти мученика Никифора Антиохийского.
23 февраля — день иконы Божией Матери "Огневидная".
25 февраля — Иверской иконы Божией Матери и чествования памяти Алексия Чудотворца.
26 февраля — Вселенская родительская мясопустная суббота.
27 февраля — день святого равноапостольного Кирилла (Словенского).
28 февраля — день памяти преподобного Пафнутия, затворника Печерского. Начало масляной недели. Сырная сплошная неделя (до 6 марта).
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