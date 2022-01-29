Гарненько засипле і заморозить: прогноз погоди на початок лютого в Україні

Народні прикмети рекомендують звернути увагу на перший день місяця.

Початок останнього зимового місяця в Україні часто бував непростим, його українською через це й охрестили лютим. Не стане винятком і 2022 рік, до початку лютого чекають не лише сильні снігопади майже на всій території країни, а й посилення морозів та сильний вітер.

Про це повідомляє сайт Gismeteo.

Більш м’яким мороз буде у південній та південно-східній частині країни. У Дніпрі, Запоріжжі та Одесі прогнозують "погодну гойдалку" з різницею дня і ночі в 10 градусів — від плюсової температури вдень, до яскраво вираженого мінусу вночі.

Прогноз погоди у Дніпрі, Запоріжжі, Одесі

Схожа ситуація з більш вираженими нічними морозами до -13 та сильними поривами штормового вітру у Львові, Києві та Харкові. Найбільш вітряним, за прогнозами, стане Львів.

Прогноз погоди у Харкові, Києві, Львові

Погода по Україні почне псуватися вже з перших днів лютого. Якщо на вівторок, 1.02, в Укргідрометцентрі обіцяють малохмарну погоду на більшій частині території країни, ситуація зміниться за добу.

Прогноз погоди в Україні на 1 лютого

Вже другого лютого хмарність та опади із західної частини країни поширяться на всю Україну.

Прогноз погоди в Україні на 2 лютого

Сильні снігопади у лютому 2022 року прогнозував і народний синоптик Леонід Горбань. До своєї смерті він встиг дати синоптичну картину на кілька років уперед. У його прогнозі лютий поточного року характеризується не лише рясним снігопадом, а й навіть заметілями в середині місяця.

Лютий за церковним календарем розпочинається з дня пам’яті преподобного Макарія Великого. У народні традиції цей день вважають визначальним для погоди на весь місяць. Якщо буде ясно — то й на весну варто чекати ранню, а у разі хуртовини — буде сніг і на Масляну. З докладним церковним календарем можна ознайомитись у матеріалі "Телеграфу".