Стрітення Господнє та підготовка до Великого посту: які церковні свята будуть у лютому

У третьому місяці зими православні віряни відзначать низку свят

Лютий 2022 року не такий багатий на великі церковні свята, як це було у січні. У другому місяці нового року святкують одне з найбільших свят — Стрітення Господнє, а також готуються до Великого посту та початку Масляної.

"Телеграф" розповідає, на які дати припадають ці події.

Православні церковні свята у лютому 2022 року – найважливіші дати

Церковний календар на лютий-2022

1 лютого – день пам’яті преподобного Макарія Великого.

3 лютого – день пам’яті преподобного Максима-сповідника.

6 лютого – день пам’яті преподобної Ксенії.

7 лютого — день ікони Божої Матері "Утамуй Мої Печалі" та честь пам’яті святителя Григорія Богослова.

9 лютого — перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста.

11 лютого — перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця.

12 лютого — Собор вселенських вчителів і святителів: Василя Великого, Григорія Богослова, Іоанна Златоуста.

13-14 лютого — Тиждень про митаря і фарисея (до 20 лютого).

15 лютого — велике свято Стрітення Господнього. Принесення до Єрусалимського храму немовляти Ісуса Христа його батьками відбулося на 40-й день після Різдва та на 32-й день після Обрізання.

16 лютого — день пам’яті праведного Симеона та Анни пророчиці.

18 лютого — ікони Божої Матері "Стягнення загиблих", мучениці Агафії.

19 лютого — пам’ять святителя Фотія, патріарха Константинопольського.

20 лютого – день святого Парфенія. Тиждень про блудного сина.

21 лютого — М'ясопусний тиждень (до 27 лютого).

22 лютого — день пам’яті мученика Никифора Антіохійського.

23 лютого — день ікони Божої Матері "Вогневидна".

25 лютого — Іверської ікони Божої Матері та вшанування пам’яті Олексія Чудотворця.

26 лютого — Вселенська батьківська м'ясопусна субота.

27 лютого — день святого рівноапостольного Кирила (Словенського).

28 лютого — день пам’яті преподобного Пафнутія, пустельника Печерського. Початок Масляного тижня. Сирний суцільний тиждень (до 6 березня).

Раніше "Телеграф" писав, скільки українці відпочиватимуть у лютому 2022 року.

Також у ніч на 1 лютого жителі Китаю зустрічають Новий рік. Цікаво, що для них це буде не 2022-й, а 4720-й рік.