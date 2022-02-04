Суровая зима возвращается: синоптик назвала дату похолодания

В долгосрочном прогнозе погоды для Украины метеоролог предупреждает о похолодании в феврале

В Украине, где с новой недели ожидается небольшое потепление в некоторых регионах, во второй половине февраля 2022 года резко похолодает. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

В последний месяц зимы в регионах Украины еще продлится привычная зимняя погода с морозом и снегом. Согласно предварительным расчетам метеорологов, во второй половине месяца, то есть после 14 февраля, "минус" в Украине будет укрепляться.

Как сообщила метеоролог, во второй половине февраля прогнозируется похолодание. Кроме того, этот период будет сопровождаться осадками. По словам Мартазиновой, будет выпадать снег.

Однако в конце месяца, после 25 февраля, погода снова изменится. Метеоролог отметила, что с этого момента весна постепенно начнет вступать в свои права. А значит, столбики термометров снова поползут вверх.

Отметим, что, по данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в феврале составит от 0 до 4 градусов мороза. Но до +1 градуса – на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму. Этот температурный диапазон, по словам метеорологов, близок к норме.

Напомним, в Украине в конце текущей недели синоптики ожидают скачек температурных показателей в направлении к "плюсу". Прогнозируется, что небольшая оттепель затронет ряд регионов уже с воскресенья, 6 февраля.

Как ранее сообщал "Телеграф", в среду, 2 февраля, в Харьковской области "народный синоптик" сурок Тимко традиционно "озвучил" свой прогноз погоды касательно весны в Украине. Поскольку сурку не удалось увидеть свою тень, ожидается, что весна в этом году уложится в календарные сроки и наступит по расписанию.