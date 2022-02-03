Неделя погодных сюрпризов: в Украину снова идут сильные морозы

Морозная погода долго не задержится.

Часть регионов Украины в ближайшие дни ожидает резкий температурный перепад и морозы от -5 до -13 градусов. Синоптики прогнозируют возвращение морозов 4 и 5 февраля, но после этих дат снова должно потеплеть.

Об этом свидетельствуют данные сайта gismeteo.com.

Ощутимее 4 и 5 февраля похолодает в восточных регионах Украины — в Харьковской и Днепропетровской областях температура упадет до -11 градусов мороза и продержится несколько дней, однако с понедельника, 7 февраля, столбики термометров снова покажут -2 градуса ниже нуля.

Погода в Харькове с 3 по 12 февраля

Погода в Днепре с 3 по 12 февраля

В Киеве пятница и суббота будет сопровождаться похолоданием до -9 градусов ниже нуля. А уже в воскресенье потеплеет до -1 градуса.

Погода в Киеве с 3 по 12 февраля

Центральные регионы Украины морозы также не минуют. В частности, в Винницкой области погода начнет портиться еще 3 февраля, а уже 4 февраля столбики термометров покажут -10 градусов мороза.

В Черкасской области холоднее всего будет в субботу, 6 февраля — до -10 градусов мороза.

Погода в Виннице с 3 по 12 февраля

Погода в Черкассах с 3 по 12 февраля

В Одессе, Львове и Ивано-Франковске похолодание в промежутке с 4 по 6 февраля будет не таким значительным, однако температурный перепад ожидать все же стоит. На смену теплу придет -4 -5 градусов мороза. Прохладнее всего будет в пятницу, 4 февраля. А дальше мороз сменится теплом.

Погода в Одессе с 3 по 12 февраля.

Погода во Львове с 3 по 12 февраля

Погода в Ивано-Франковске с 3 по 12 февраля

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