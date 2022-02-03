Тиждень погодних сюрпризів: в Україну знову йдуть сильні морози
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Морозна погода на довго не затримається.
Частину регіонів України найближчими днями очікує різкий температурний перепад і морози від -5 до -13 градусів. Синоптики прогнозують повернення морозів 4 та 5 лютого, але після цих дат знову має потеплішати.
Про це свідчать дані сайту gismeteo.com.
Найвідчутніше 4 та 5 лютого похолоднішає у східних регіонах України — у Харківській та Дніпропетровській областях температура впаде до -11 градусів морозу і протримається кілька днів, однак з понеділка, 7 лютого, стовпчики термометрів знову покажуть -2 градуси нижче нуля.
У Києві п’ятниця та субота супроводжуватиметься похолоданням до -9 градусів нижче нуля. А вже у неділю потеплішає до -1 градусу.
Центральні регіони України морози також не оминуть. Зокрема, у Вінницькій області погода почне псуватися ще 3 лютого, а вже 4-го лютого стовпчики термометрів покажуть -10 градусів морозу.
У Черкаській області найхолодніше буде у суботу, 6 лютого — до -10 градусів морозу.
У Одесі, Львові та Івано-Франківську похолодання у проміжку з 4 по 6 лютого буде не таким значним, однак на температурний перепад очікувати все ж варто. На зміну теплу прийде -4 -5 градусів морозу. Найпрохолодніше буде у п’ятницю, 4 лютого. А далі мороз зміниться теплом.
Раніше "Телеграф" повідомляв, якими будуть погодні умови в останній місяць зими.
Також ми писали, що природний метеоролог бабак Тимко, якого 2 лютого "опитали" у Харківській області, свою тінь не побачив і передбачив весну у календарні терміни, але з прохолодною та мінливою погодою.
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