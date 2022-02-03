Тиждень погодних сюрпризів: в Україну знову йдуть сильні морози

Морозна погода на довго не затримається.

Частину регіонів України найближчими днями очікує різкий температурний перепад і морози від -5 до -13 градусів. Синоптики прогнозують повернення морозів 4 та 5 лютого, але після цих дат знову має потеплішати.

Про це свідчать дані сайту gismeteo.com.

Найвідчутніше 4 та 5 лютого похолоднішає у східних регіонах України — у Харківській та Дніпропетровській областях температура впаде до -11 градусів морозу і протримається кілька днів, однак з понеділка, 7 лютого, стовпчики термометрів знову покажуть -2 градуси нижче нуля.

Погода у Харкові з 3 по 12 лютого

Погода у Дніпрі з 3 по 12 лютого

У Києві п’ятниця та субота супроводжуватиметься похолоданням до -9 градусів нижче нуля. А вже у неділю потеплішає до -1 градусу.

Погода у Києві з 3 по 12 лютого

Центральні регіони України морози також не оминуть. Зокрема, у Вінницькій області погода почне псуватися ще 3 лютого, а вже 4-го лютого стовпчики термометрів покажуть -10 градусів морозу.

У Черкаській області найхолодніше буде у суботу, 6 лютого — до -10 градусів морозу.

Погода у Вінниці з 3 по 12 лютого

Погода у Черкасах з 3 по 12 лютого

У Одесі, Львові та Івано-Франківську похолодання у проміжку з 4 по 6 лютого буде не таким значним, однак на температурний перепад очікувати все ж варто. На зміну теплу прийде -4 -5 градусів морозу. Найпрохолодніше буде у п’ятницю, 4 лютого. А далі мороз зміниться теплом.

Погода в Одесі з 3 по 12 лютого

Погода у Львові з 3 по 12 лютого

Погода у Івано-Франківську з 3 по 12 лютого

Раніше "Телеграф" повідомляв, якими будуть погодні умови в останній місяць зими.

Також ми писали, що природний метеоролог бабак Тимко, якого 2 лютого "опитали" у Харківській області, свою тінь не побачив і передбачив весну у календарні терміни, але з прохолодною та мінливою погодою.