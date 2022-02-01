В Украину идет оттепель: синоптик назвала дату "уверенного" потепления

В украинских регионах ожидается повышение температуры

По прогнозам синоптиков, февраль принесет украинцам немало погодных сюрпризов. Один из них ждать осталось недолго, ведь уже завтра, 2 февраля, в отдельных регионах страны температурные показатели подскочат до +7 градусов тепла и в течение следующей недели в стране будет царить теплая погода.

Как на своей странице в соцсети сообщила главная народная синоптик страны Наталья Диденко, этой ночью в большинстве украинских регионов будет морозная погода, но уже завтра дневные отметки термометров начнут уверенно двигаться к плюсовым отметкам.

Также специалист отметила, что со следующей недели, а скорее всего, даже с воскресенья, 6 февраля, линия градусов "вцепится в оттепель" и в украинских областях будет царить тепло и почти весенняя атмосфера.

Портал sinoptik.ua информацию об оттепелях на следующей неделе подтверждает. Согласно имеющимся данным, именно с воскресенья столбики термометров в ночные часы начнут подниматься до нуля.

В столице в этот день температура воздуха прогреется ночью до нуля, днем — до +2. Погода будет облачной, но без осадков.

Прогноз погоды в Киеве

Жителям Харькова 6 февраля следует ожидать облачную погоду с прояснениями и возможен снег. Температурные столбики ночью не будут опускаться ниже 2 градусов мороза, днем будут удерживаться на нуле.

Прогноз погоды в Харькове

В Запорожье следующее воскресенье будет теплее: ночью синоптики прогнозируют не более 1 градуса тепла, днем — +1. Возможны осадки в виде снега.

Прогноз погоды в Зупорожже.

В Днепре в этот день будет идти снег. На дорогах сильный гололед, ведь ночью температура воздуха будет удерживаться на отметке -1 градус, однако днем поднимется до плюсов.

Прогноз погоды в Днепре.

Жителям Львова синоптики обещают 6 февраля солнечную погоду, облака появятся ближе к вечеру. Снег также вероятный, но только ближе к ночи и тот не сильный. Ночная температура воздуха -1, в дневные часы +2.

Прогноз погоды в Львове

В Одессе синоптики обещают реальную весеннюю погоду: весь день солнечно, без осадков. температура воздуха ночью будет падать до -2, а днем поднимется до +5 градусов тепла.

Прогноз погоды в Одессе.

Что касается завтрашней погоды, то в среду, 2 февраля, в Украине ночью будет морозно: от -4 до -10 градусов, только в южных областях, Донецкой и Луганщине — около нуля. В дневные часы температурные столбики поднимутся до -2…+3 тепла, только на юге будет тепло – до +7 градусов.

Ранее "Телеграф" сообщал, каким будет последний месяц зимы по мнению украинских синоптиков и подробнее рассказал, стоит ли украинцам ожидать прихода весны в феврале.