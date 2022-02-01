Погода готовит украинцам сюрприз: каким регионам удастся его избежать

Жителям украинских регионов во вторник нужно быть максимально внимательными, ведь дороги превратятся в каток

В первый день последнего зимнего месяца украинцев ожидают очередные погодные качели: ночью столбики термометров будут уверенно удерживаться на минусовых отметках, а днем будут прыгать до хороших плюсов. В результате таких температурных колебаний на дорогах образуется невероятно сильная гололедица.

Учитывая такие погодные условия, во вторник, 1 февраля, синоптики объявили первый уровень опасности (желтый) по всей стране. Об этом сообщает украинский гидрометцентр.

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Также отмечается, что штормовое предупреждение в этот день не распространяется исключительно на Херсонщину и Крым.

В Украине объявили "желтый" уровень опасности

Согласно сообщению портала Sinoptik.ua, в столице во вторник, 1 февраля, ожидается небольшая облачность. Температура воздуха ночью будет удерживаться на -5 градусах, днем прогреется до -1, местами ноль. Осадков не предполагается.

Погода в Киеве

Жители Львова в этот день обещают облачную погоду с прояснениями. Температурные столбики днем будут показывать ноль, ночью — 5 мороза. Возможен снег.

Погода во Львове

В Одессе также облачно с прояснениями. Температура воздуха в ночные часы – от -2 до 0, днем – до +5 градусов. Дождя и снега, скорее всего, не будет.

Погода в Одессе

В Запорожье первого февраля синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, возможны осадки. Днем – до +3, ночью 0…-1.

Погода в Запорожье

В Харькове во вторник также облачно. Утром солнце будут закрывать облака, но ближе к обеду оно будет выглядывать сильнее. Осадки возможны только в утренние часы. Температура воздуха ночью -4 градуса, днем от -1 до нуля.

Погода в Харькове

Жителям Днепра первый день февраля принесет солнечную погоду без осадков. Температурные показатели будут удерживаться ночью на отметке -2 градуса, днем подскочат до плюсовых — от +1 до +2 градусов.

Погода в Днепре

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