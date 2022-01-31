Укр

Весны пока не ждите: синоптик рассказал, какой будет погода в феврале

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Февраль в Украине будет теплее января Новость обновлена 31 января 2022, 17:15
Февраль в Украине будет теплее января

Существенного потепления в последний месяц зимы ждать не стоит.

Февраль этого года в Украине будет теплее января и пройдет со значительно меньшим количеством осадков. Однако ощутимого тепла ожидать в последний месяц зимы не стоит.

Об этом сообщил заместитель директора "Укргидрометцентра" Анатолий Прокопенко в комментарии "Сегодня".

По словам синоптика, в Украине средняя температура воздуха в феврале будет колебаться от 0 до 4 градусов мороза, а на высокогорье Карпат – до -6 градусов.

Такие температурные показатели будут теплее января на 1-2 градуса.

Что касается осадков, то их тоже будет меньше, чем в январе. В горах выпадет около 75 сантиметров снега, а в других регионах около 22-40 сантиметров.

При этом весны в феврале, как утверждает синоптик, ожидать не стоит. Прокопенко отметил, что температурные показатели этого месяца будут в пределах нормы, и зима неожиданно не закончится.

"Февраль будет зимним месяцем, мы не видим, что среднесуточная температура в феврале устойчиво перейдет через ноль градусов в сторону повышения. Прогнозы на первый весенний месяц – март – возможны в конце февраля", – резюмировал синоптик.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцам обещают "веселое" начало февраля с температурными качелями, морозом и дождем.

Теги:
#Украина #Погода #Укргидрометцентр
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