Весни поки не чекайте: синоптик розповів, якою буде погода у лютому
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Суттєвого потепління в останній місяць зими очікувати не варто.
Лютий цього року в Україні буде теплішим від січня і пройде зі значно меншою кількістю опадів. Однак суттєвого тепла очікувати в останній місяць зими не варто.
Про це повідомив заступник директора "Укргідрометцентру" Анатолій Прокопенко у коментарі виданню "Сьогодні".
За словами синоптика, в Україні середня температура повітря у лютому коливатиметься від 0 до 4 градусів морозу, а на високогір’ї Карпат — до -6 градусів.
Такі температурні показники будуть теплішими за січень на 1-2 градуси.
Що стосується опадів, то їх також буде менше, ніж у січні. У горах випаде приблизно 75 сантиметрів снігу, а в інших регіонах близько 22-40 сантиметрів.
При цьому на весну у лютому, як стверджує синоптик, очікувати не варто. Прокопенко зазначив, що температурні показники цього місяця будуть у межах норми й зима несподівано не закінчиться.
"Лютий буде зимовим місяцем, ми не бачимо, що середньодобова температура у лютому стійко перейде через нуль градусів у бік підвищення. Прогнози на перший весняний місяць – березень – можливі наприкінці лютого", — резюмував синоптик.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що українцям обіцяють "веселий" початок лютого з температурними гойдалками, морозом та дощем.
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