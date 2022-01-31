Весни поки не чекайте: синоптик розповів, якою буде погода у лютому

Суттєвого потепління в останній місяць зими очікувати не варто.

Лютий цього року в Україні буде теплішим від січня і пройде зі значно меншою кількістю опадів. Однак суттєвого тепла очікувати в останній місяць зими не варто.

Про це повідомив заступник директора "Укргідрометцентру" Анатолій Прокопенко у коментарі виданню "Сьогодні".

За словами синоптика, в Україні середня температура повітря у лютому коливатиметься від 0 до 4 градусів морозу, а на високогір’ї Карпат — до -6 градусів.

Такі температурні показники будуть теплішими за січень на 1-2 градуси.

Що стосується опадів, то їх також буде менше, ніж у січні. У горах випаде приблизно 75 сантиметрів снігу, а в інших регіонах близько 22-40 сантиметрів.

При цьому на весну у лютому, як стверджує синоптик, очікувати не варто. Прокопенко зазначив, що температурні показники цього місяця будуть у межах норми й зима несподівано не закінчиться.

"Лютий буде зимовим місяцем, ми не бачимо, що середньодобова температура у лютому стійко перейде через нуль градусів у бік підвищення. Прогнози на перший весняний місяць – березень – можливі наприкінці лютого", — резюмував синоптик.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українцям обіцяють "веселий" початок лютого з температурними гойдалками, морозом та дощем.