Погода готує українцям сюрприз: яким регіонам вдасться його уникнути

Жителям українських регіонів у вівторок потрібно бути максимально уважними, адже дороги перетворяться на ковзанку

У перший день останнього зимового місяця на українців очікують чергові погодні гойдалки: уночі стовпчики термометрів впевнено утримуватимуться на мінусових позначках, а вдень стрибатимуть до хороших плюсів. В результаті таких температурних коливань на дорогах утвориться неймовірно сильна ожеледиця.

Враховуючи такі погодні умови, на вівторок, 1 лютого, синоптики оголосили перший рівень небезпечності (жовтий) по всій території країни. Про це повідомляє українській гідрометцетр.

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Також зазначається, що штормове попередження в цей день не розповсюджується виключно на Херсонщину та Крим.

В Україні оголосили "жовтий" рівень небезпечності

Згідно з повідомленням порталу Sinoptik.ua у столиці у вівторок, 1 лютого, очікується незначна хмарність. Температура повітря вночі утримуватиметься на -5 градусах, вдень прогріється до -1, подекуди нуль. Опадів не передбачається.

Погода у Києві

Жителям Львова у цей день синоптики обіцяють хмарну погоду с проясненнями. Показники температурних стовпчиків удень показуватимуть нуль, вночі — 5 морозу. Ймовірний сніг.

Погода у Львові

В Одесі також хмарно з проясненнями. Температура повітря в нічні години — від -2 до 0, вдень — до +5 градусів. Дощу і снігу, скоріше за все, не буде.

Погода в Одесі

У Запоріжжі першого лютого синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоди, ймовірні опади. Вдень — до +3, вночі 0…-1.

Погода у Запоріжжі

У Харкові у вівторок також хмарно. Уранці сонце закриватимуть хмари, але ближче до обіду воно визиратиме сильніше. Опади можливі лише у ранкові години. Температура повітря вночі -4 градуси, вдень від -1 до нуля.

Погода у Харкові

Жителям Дніпра перший день лютого принесе здебільшого сонячну погоду без опадів. Температурні показники утримуватимуться вночі на позначці у -2 градуси, вдень підскочать до плюсових — від +1 до +2 градусів.

Погода у Дніпрі

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