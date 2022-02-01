В Україну йде відлига: синоптик назвала дату "впевненого" потепління

В українських регіонах очікується підвищення температури

За прогнозами синоптиків лютий принесе українцям чимало погодних сюрпризів. На один з них чекати залишилося недовго, адже вже завтра, 2 лютого, в окремих регіонах країни температурні показники підскочать до +7 градусів тепла і впродовж наступного тижня в країні пануватиме тепла погода.

Як на своїй сторінці в соцмережі повідомила головна народна синоптикиня країни Наталка Діденко, цієї ночі в більшості українських регіонів буде морозно, але денні позначки термометрів "соромливо, проте впевнено" рухатимуться до плюсових відміток.

Також фахівець зазначила, що з наступного тижня, а скоріше за все, навіть з неділі, 6 лютого, лінія градусів впевнено вчепиться у відлигу і в українських областях пануватиме тепло та майже весняна атмосфера.

Портал sinoptik.ua інформацію щодо відлиги на наступному тижні підтверджує. Згідно з наявними даними, саме з неділі стовпчики термометрів у нічні години почнуть підійматися до нуля.

У столиці в цей день температура повітря прогріється вночі до нуля, вдень — до +2. Погода буде хмарною, проте без опадів.

Прогноз погоди у Києві

Жителям Харкова 6 лютого варто очікувати на хмарну погоду з проясненнями та можливий сніг. Температурні стовпчики вночі не опускатимуться нижче 2 градусів морозу, вдень утримуватимуться на нулі.

Прогноз погоди у Харкові

У Запоріжжі наступна неділя буде також теплішою: уночі синоптики прогнозують не більше 1 градусу тепла, вдень — +1. Можливі опади у вигляді снігу.

Прогноз погоди у Зупоріжжі

У Дніпрі в цей день передбачається сніг та сонце. На дорогах сильна ожеледиця, адже вночі температура повітря утримуватиметься на позначці в -1 градус, проте вдень підніметься до плюсів.

Прогноз погоди у Дніпрі

Жителям Львова синоптики обіцяють 6 лютого сонячну погоду, хмари з'являться лише ближче до вечора. Сніг також ймовірний, проте лише ближче до ночі та й той не сильний. Нічна температура повітря — -1, у денні години — +2.

Прогноз погоди у Львові

В Одесі синоптики обіцяють справжню весняну погоду: весь день сонячно, без опадів. температура повітря вночі падатиме до -2, а вдень підніметься аж до +5 градусів тепла.

Прогноз погоди в Одесі

Що стосується завтрашньої погоди, то у середу, 2 лютого, в Україні вночі буде морозно: від -4 до -10 градусів, лише у південних областях, на Донеччині та Луганщині — близько нуля. У денні години температурні стовпчики піднімуться до -2…+3 тепла, лише на півдні буде по-справжньому тепло — до +7 градусів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким буде останній місяць зими на думку українських синоптиків та детальніше розповів, чи все ж варто українцям очікувати на прихід весни в лютому.