Сувора зима повертається: синоптик назвала дату похолодання

У довгостроковому прогнозі погоди для України метеоролог попереджає про похолодання у лютому

В Україні, де з нового тижня очікується невелике потепління в деяких регіонах, у другій половині лютого 2022 року різко похолодає. Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

В останній місяць зими в регіонах України ще триватиме звична зимова погода із морозом і снігом. Згідно з попередніми розрахунками метеорологів, у другій половині місяця, тобто після 14 лютого, "мінус" в Україні зміцнюватиметься.

Як повідомила метеоролог, у другій половині лютого прогнозується похолодання. Крім того, цей період супроводжуватиметься опадами. За словами Мартазінової, випадатиме сніг.

Проте наприкінці місяця, після 25 лютого, погода знову зміниться. Метеоролог зауважила, що з цього моменту весна поступово почне вступати у свої права. Отже, стовпчики термометрів знову поповзуть вгору.

Зазначимо, що, за даними Укргідрометцентру, середня місячна температура повітря у лютому становитиме від 0 до 4 градусів морозу. Але до +1 градусу – на Закарпатті, півдні Одеської області та у Криму. Цей температурний діапазон, за словами метеорологів, є близьким до норми.

Нагадаємо, в Україні наприкінці поточного тижня синоптики чекають на стрибки температурних показників у напрямку до "плюсу". Прогнозується, що невелика відлига торкнеться низки регіонів вже з неділі, 6 лютого.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у середу, 2 лютого, у Харківській області "народний синоптик" бабак Тимко традиційно "озвучив" свій прогноз погоди щодо весни в Україні. Оскільки бабаку не вдалося побачити свою тінь, очікується, що весна цього року прийде в календарні терміни і настане за розкладом.