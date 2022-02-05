Коли в Україну прийде весна: прогноз синоптика

Метеоролог розповіла, на яку погоду чекати українцям цієї весни

В Україні, яку накрив потужний циклон із Європи, вже наприкінці лютого почне встановлюватись весняна погода. Про це "Телеграфу" повідомила завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

Згідно з розрахунками метеорологів, після 25 лютого українці можуть очікувати настання весни.

Прогноз підтверджують і дані ресурсу Gismeteo, які свідчать про те, що після 25 лютого у столиці України поступово почне тепліти та вже на початку березня у Києві спостерігатимуться "плюсові" значення температури повітря.

Прогноз погоди на місяць у Києві. Джерело: Gismeteo

Попередні розрахунки метеорологів вказують, що перший місяць весни 2022 року – березень – буде досить нестійким щодо погодних умов. Так, у другій половині березня прогнозуються різкі перепади температури у бік мінусових значень. Тож українців ще застане холодна погода, яка не відповідає весняній.

Проте вже у квітні, зазначає Мартазінова, можна чекати на теплі дні. Наприкінці другого весняного місяця температурні показники наближатимуться +20 градусів.

Травень же, за словами метеоролога, не відрізнятиметься аномаліями. Проте друга частина місяця, за попередніми даними, буде досить сухою, тобто без опадів.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що українцям слід готуватися до температурних "гойдалок" і погодних сюрпризів. Так, похолодання змінюватиметься відлигою, а стовпчики термометрів — коливатися від "мінусу" до "плюсу". Але вже наприкінці цього тижня, у неділю, 6 лютого, у більшості регіонів України очікується невелике потепління.