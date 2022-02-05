Коли в Україну прийде весна: прогноз синоптика
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 148
Метеоролог розповіла, на яку погоду чекати українцям цієї весни
В Україні, яку накрив потужний циклон із Європи, вже наприкінці лютого почне встановлюватись весняна погода. Про це "Телеграфу" повідомила завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.
Згідно з розрахунками метеорологів, після 25 лютого українці можуть очікувати настання весни.
Прогноз підтверджують і дані ресурсу Gismeteo, які свідчать про те, що після 25 лютого у столиці України поступово почне тепліти та вже на початку березня у Києві спостерігатимуться "плюсові" значення температури повітря.
Попередні розрахунки метеорологів вказують, що перший місяць весни 2022 року – березень – буде досить нестійким щодо погодних умов. Так, у другій половині березня прогнозуються різкі перепади температури у бік мінусових значень. Тож українців ще застане холодна погода, яка не відповідає весняній.
Проте вже у квітні, зазначає Мартазінова, можна чекати на теплі дні. Наприкінці другого весняного місяця температурні показники наближатимуться +20 градусів.
Травень же, за словами метеоролога, не відрізнятиметься аномаліями. Проте друга частина місяця, за попередніми даними, буде досить сухою, тобто без опадів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що українцям слід готуватися до температурних "гойдалок" і погодних сюрпризів. Так, похолодання змінюватиметься відлигою, а стовпчики термометрів — коливатися від "мінусу" до "плюсу". Але вже наприкінці цього тижня, у неділю, 6 лютого, у більшості регіонів України очікується невелике потепління.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-