Какие погодные сюрпризы готовит весна: народный синоптик озвучил прогноз для Украины

Этой весной, по словам народного синоптика, будет дождить в мае

В конце марта в Украине установится настоящая весенняя погода, апрель порадует теплом, а май – дождями. Такой прогноз на весну 2022 года озвучил в комментарии "Телеграфу" народный синоптик Владимир Деркач с Волыни, занимающийся наблюдениями за погодой на протяжении последних 17 лет.

Погода в марте

Начало весны еще в какой-то мере напомнит о зиме. Ночью даже возможны небольшие заморозки. Но уже середина первой декады (1-10 марта) достаточно потеплеет, хотя будет ветрено и от этого не очень комфортно. К концу первого десятидневного отрезка марта не установится окончательно весенняя погода. Народный синоптик сообщает о качелях от "минуса" ночью до "плюса" днем.

Вторая декада месяца, 11-20 марта, продолжит эту тенденцию, так же иногда ожидаются ночные "минусы". Что касается дневной температуры, то за это время ожидается 2-3 дня с "минусом". Осадки, отмечает Деркач, умеренные.

Третий десятидневный отрезок, 21-31 марта, позволит понять, что зима уже не вернется. Температура будет расти, а осадки – не частые и не сильные.

Погода в апреле

Первая декада, 1-10 апреля, порадует настоящим весенним теплом с самого начала. Однако середина этого отрезка ожидается немного пасмурной, возможны небольшие осадки в течение 2-3 дней. Дальше снова, добавляет народный синоптик, распогодится, будет хорошая погода, хотя в отдельные дни ветрено.

Вторая декада, 11-20 апреля, с первых дней сохранит настоящее весеннее тепло. Но где-то в середине месяца снова вернется непогода, возможно снижение температуры. Деркач отмечает, что дожди пройдут ближе к концу второй декады. Кроме того, возможно снижение температуры до заморозков в ночное время в течение 1-2 дней.

Третий десятидневный отрезок месяца, 21-30 апреля, еще сохранит возможность осадков, хотя низкую. Температура днем комфортная, ночью возможно понижение температуры в отдельные дни.

Погода в мае

Начало последнего месяца весны достаточно влажное, говорит Деркач. Так, дожди будут заходить волнами с перерывом в 2-3 дня, иногда 1-2 дня, хотя осадки будут несильные. В промежутках между дождливыми днями будет достаточно комфортная погода.

Небольшое похолодание, пришедшее в конце первой декады, 1-10 мая, займет и начало второй, 11-20 мая. Далее погода наладится на некоторое время, отмечает народный синоптик. Потеплеет, хотя иногда будут донимать осадки.

Последний десятидневный отрезок, 21-31 мая, еще не принесет настоящего летнего тепла, но будет достаточно комфортным. Также Деркач отметил, что высокая вероятность осадков сохранится в течение почти всей декады.

Напомним, согласно долгосрочному прогнозу метеорологов, уже после 25 февраля в Украине начнет меняться погода в сторону потепления и весны. Но радоваться рано, потому что в марте еще будут прохладные дни. В то время как в апреле ученые прогнозируют самые высокие температурные показатели.